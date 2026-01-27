Ryanair опубликовал неожиданные рекомендации для пассажиров - многие были сбиты с толку
Авиакомпания Ryanair в социальных сетях опубликовала неожиданный совет — пассажирам рекомендуется не надевать в самолет определенную одежду, что вызвало удивление у многих.
Многие пассажиры тщательно выбирают удобную одежду для перелетов. Узкие кресла, невозможность вытянуть ноги и общий дискомфорт могут сделать утомительным даже короткий рейс.
Европейская бюджетная авиакомпания Ryanair решила дать четкую рекомендацию: «В 2026 году прекращаем летать в джинсах», — говорится в видео в TikTok, снятом во время захода самолета на посадку в аэропорту Корфу. В ролике звучит торжественная музыка, которую обычно включают после каждого рейса Ryanair, а также добавлено вежливое «пожалуйста».
Вопросы под видео не заставили себя ждать. «А что не так с джинсами?» — поинтересовался один из подписчиков. На самом деле многие пассажиры поддержали идею: джинсы — не самая удобная одежда, особенно если долго сидеть в одной позе. В комментариях пользователи делились своим опытом:
- «Абсолютная правда, удобная одежда — лучший выбор».
- «Только комфорт! Всегда летаю в легинсах или йога-брюках».
- «Ну хорошо, тогда я полечу в костюме XVIII века», — пошутил один из пользователей.
Были и те, кто не согласился, объясняя, что джинсы удобны тем, что не занимают место в ручной клади, или что они не хотят платить за багаж. Один из комментаторов написал: «Полет длится всего час или два, дайте мне жить так, как я хочу».