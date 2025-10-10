Эксперты: Ryanair традиционно использует уменьшение рейсов с целью давления на аэропорты

Вестфалс выразил недоумение по поводу упомянутого Ryanair повышения тарифов, поскольку, по его словам, сборы в Рижском аэропорту — одни из самых низких в регионе. Он добавил, что план по удвоению пассажиропотока — это тоже элемент тактики Ryanair. «Конечно, идеально было бы, если бы тарифов не было вовсе, но так не бывает, ведь именно за счёт них финансируется инфраструктура аэропорта — терминалы, летное поле и прочее», — подчеркнул представитель ассоциации.