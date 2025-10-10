Эксперты: Ryanair традиционно использует уменьшение рейсов с целью давления на аэропорты
Ryanair сократит зимнее расписание рейсов из Риги на 20%, отменив семь направлений. Похожая ситуация произошла и в Таллине и Вильнюсе. Эксперты считают действия авиакомпании частью ее привычной тактики, связанной с давлением на аэропорты.
Заявление ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair о сокращении и отмене рейсов в ряде стран Европейского союза является традиционной тактикой авиаперевозчика, сообщили опрошенные агентством LETA эксперты транспортной отрасли. Бывший министр сообщения Талис Линкайтс отметил, что политику Ryanair следует рассматривать в целом, так как компания «борется» с ростом издержек во многих странах ЕС. Например, в Испании, Германии и Франции сокращения рейсов значительны, и были также заявления о снижении объёмов перевозок в других странах, включая Литву и Эстонию.
«Очевидно, что продажи Ryanair по многим направлениям оказались неудачными, что может быть связано и с общей экономической ситуацией. Люди стараются экономить, в том числе на отдыхе и поездках», — добавил Линкайтс.
Комментируя представленный Ryanair Министерству сообщения план, который предусматривает удвоение пассажиропотока в случае снижения аэропортовых сборов, Линкайтс сказал, что это типичное публичное обещание. «Ryanair — динамичная авиакомпания: в одном сезоне она может открыть новый маршрут, а в следующем — закрыть его», — подчеркнул он. По словам Линкайтса, политика аэропортовых сборов согласуется со всеми перевозчиками и отражает реальные издержки, поэтому латвийскому правительству и Рижскому аэропорту следует быть последовательными в отношении тарифов.
Член правления Ассоциации авиации Латвии Зигмар Вестфалс также заявил агентству LETA, что в зимний сезон авиакомпании традиционно сокращают и отменяют рейсы, исходя из показателей рентабельности. «Это не только тактика Ryanair, так поступают многие авиакомпании, так что ничего необычного в этом нет», — отметил он.
Вестфалс выразил недоумение по поводу упомянутого Ryanair повышения тарифов, поскольку, по его словам, сборы в Рижском аэропорту — одни из самых низких в регионе. Он добавил, что план по удвоению пассажиропотока — это тоже элемент тактики Ryanair. «Конечно, идеально было бы, если бы тарифов не было вовсе, но так не бывает, ведь именно за счёт них финансируется инфраструктура аэропорта — терминалы, летное поле и прочее», — подчеркнул представитель ассоциации.
Ранее сообщалось, что Ryanair в зимнем сезоне этого года сократит расписание полётов из Риги на 20%, что составляет около 160 000 мест, и отменит семь направлений, сообщил на пресс-конференции коммерческий директор Ryanair Джейсон МакГиннесс. В частности, в зимний сезон будут отменены рейсы из Риги в Орхус (Дания), Эдинбург (Великобритания), Гданьск (Польша), Гётеборг (Швеция), Париж-Бове (Франция), Мемминген (Германия), а также не будут возобновлены полёты в Берлин.
МакГиннесс заявил, что зимнее расписание сокращено из-за повышения аэропортовых сборов, что делает Ригу менее конкурентоспособной, поскольку пассажиропоток все ещё ниже, чем до пандемии Covid-19.
Представители Рижского аэропорта сообщили агентству LETA, что летом этого года Ryanair уведомила аэропорт о сокращении числа направлений в предстоящем зимнем сезоне. Тем не менее, в целом в эту зимнюю навигацию общая пропускная способность Рижского аэропорта вырастет примерно на 3–4% по сравнению с прошлой зимой.
В аэропорту подчеркнули, что несмотря на инфляцию и значительный рост прямых расходов, в Рижском аэропорту до весны 2024 года действовали тарифы, утверждённые ещё в 2011 году. Влияние новых тарифов, утверждённых в прошлом году, составляет менее одного евро на пассажира, то есть в пределах 8–10%. Остальная часть роста издержек, на которую указывает Ryanair, связана с расходами, не зависящими от аэропорта.
Одновременно с изменением тарифов весной 2024 года была введена новая система скидок, которая предусматривает льготы для авиакомпаний, способствующих развитию аэропорта — открывающих новые направления или увеличивающих объём перевозимых пассажиров. Рост пассажиропотока в странах Балтии в целом сдерживается геополитической ситуацией и высокой инфляцией, что влияет на покупательную способность путешественников. Поэтому Рижский аэропорт пересмотрел инвестиционные планы, решил заморозить тарифы на неопределённый срок и разработал новую политику скидок, которая будет представлена на следующей неделе Комитету пользователей аэропорта, в который входят все действующие авиакомпании. Планируется, что новая политика скидок вступит в силу с летнего сезона 2026 года.