Рижский аэропорт дал разъяснение по поводу отмененных рейсов авиакомпании Ryanair
После заявления ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair о том, что зимой она отменит рейсы из аэропорта "Рига" по пяти направлениям из-за высокой стоимости обслуживания, с пояснением выступил сам аэропорт.
«Каждый год в конце октября в авиационной отрасли начинается зимний сезон полетов, во время которого в Балтийском регионе традиционно наблюдается меньшее количество авиапассажиров. Поэтому авиакомпании ежегодно, в зависимости от сезона, пересматривают свои маршрутные сети — оставляют рейсы туда, где ожидается больший пассажиропоток, и отказываются от менее прибыльных направлений. Рост числа пассажиров в нашем регионе также сдерживается геополитической ситуацией и высокой инфляцией, которая влияет на покупательную способность путешественников», — говорится в сообщении аэропорта.
«Еще летом авиакомпания Ryanair уведомила Рижский аэропорт о сокращении количества направлений в предстоящем зимнем сезоне. Тем не менее в зимний сезон 2025/2026 годов общая пропускная способность Рижского аэропорта, то есть количество предлагаемых пассажирских мест, увеличится примерно на 3–4 % по сравнению с прошлой зимой. Этому поспособствует рост числа рейсов и пассажирских мест по нескольким маршрутам».
«Кроме того, как показывают общие прогнозы по Европе, а также прогнозы, полученные от авиаперевозчиков, темпы роста числа пассажиров снижаются, что означает еще более жесткую конкуренцию между авиакомпаниями и аэропортами. На мировом рынке по-прежнему ощущается нехватка новых самолетов, двигателей и запчастей, поэтому авиакомпании, заботясь о своей выручке, нередко размещают имеющиеся самолеты там, где можно заработать больше — ближе к пассажирам с более высокой платежеспособностью», - сообщает аэропорт "Рига".
Рижский аэропорт разработал новую систему скидок
«Учитывая вышеупомянутые вызовы, Рижский аэропорт пересмотрел свои инвестиционные планы, принял решение заморозить тарифы на неопределенный срок и разработал новую дисконтную политику, которая будет представлена на следующей неделе Комитету пользователей аэропорта, куда входят представители всех авиакомпаний, работающих в аэропорту».
«Эти решения приняты для того, чтобы обеспечить авиакомпаниям большую предсказуемость расходов, содействовать устойчивости маршрутов, операционной стабильности и дальнейшему росту авиаперевозчиков в Рижском аэропорту в ближайшие годы. Новая политика скидок вступит в силу с летнего сезона 2026 года. Ее цель — поддержать открытие новых маршрутов из Риги, привлечь новых перевозчиков и увеличить пассажиропоток, тем самым укрепляя развитие авиакомпаний и долгосрочное сотрудничество».
Из чего формируются аэропортовые сборы
«Аэропортовые сборы состоят из нескольких элементов, цель которых — покрыть расходы на содержание и развитие инфраструктуры, а также обеспечить безопасную и эффективную работу гражданской авиации».
«Из тарифов, которые получает аэропорт, финансируется содержание взлетно-посадочной полосы, терминалов, систем безопасности и обслуживания пассажиров, обеспечивается работа квалифицированного персонала и соблюдение отраслевых стандартов. Однако доходов от авиационных сборов чаще всего недостаточно, чтобы полностью покрыть операционные расходы, поэтому для обеспечения авиационных услуг аэропорты нередко направляют часть своих неавиационных доходов».
«Как тарифы на безопасность и обслуживание пассажиров, так и сборы за взлет и посадку, надзорные сборы Агентства гражданской авиации и навигационные сборы Latvijas Gaisa satiksme, составляющие вместе около 20 % от общей суммы аэропортовых платежей, в Латвии устанавливаются постановлениями Кабинета министров. Прежде чем тарифы поступают на утверждение в правительство, они разрабатываются по сложной отраслевой методологии в соответствии с требованиями Европейского Союза, в консультации с Комитетом пользователей аэропорта, куда входят все авиакомпании, работающие в аэропорту».
«Несмотря на значительную инфляцию и рост прямых расходов, до весны 2024 года в Рижском аэропорту действовали тарифы, утвержденные еще в 2011 году, — их не пересматривали почти 15 лет благодаря стабильному росту числа пассажиров».
«Влияние утвержденных в прошлом году тарифов Рижского аэропорта составляет менее одного евро на пассажира — в пределах 8–10 %. Остальная часть увеличения стоимости, на которую ссылалась авиакомпания Ryanair, связана с расходами, не имеющими отношения к Рижскому аэропорту».
«Одновременно с изменением тарифов весной 2024 года была введена новая система скидок, которая предоставляет преимущества тем авиакомпаниям, что способствуют развитию аэропорта — открывают новые средне- и дальнемагистральные направления или обеспечивают рост числа перевезенных пассажиров», — отмечает аэропорт.