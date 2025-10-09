Рижский аэропорт дал разъяснение по поводу отмененных рейсов авиакомпании Ryanair

«Кроме того, как показывают общие прогнозы по Европе, а также прогнозы, полученные от авиаперевозчиков, темпы роста числа пассажиров снижаются, что означает еще более жесткую конкуренцию между авиакомпаниями и аэропортами. На мировом рынке по-прежнему ощущается нехватка новых самолетов, двигателей и запчастей, поэтому авиакомпании, заботясь о своей выручке, нередко размещают имеющиеся самолеты там, где можно заработать больше — ближе к пассажирам с более высокой платежеспособностью», - сообщает аэропорт "Рига".