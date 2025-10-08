Люди обеспокоены "цифровой дискриминацией" авиапассажиров Ryanair. Что делать, если разрядился телефон?

Полный отказ от бумажных билетов объясняется несколькими соображениями. Во-первых, более устойчивым ведением хозяйства. По подсчетам Ryanair, при отказе от бумажных билетов в год будет сэкономлено более 300 тонн бумаги. Во-вторых, авиакомпания рассчитывает улучшить клиентский опыт. Как поясняет директор по маркетингу Ryanair Дара Брейди, приложение myRyanair предоставляет пассажирам ряд преимуществ: возможность заказать еду на свое место, а также получать в режиме реального времени информацию о состоянии рейса, посадочных воротах и возможных задержках. Пассажиры могут получать на свои телефоны прямые уведомления из оперативного центра полетов, информацию об альтернативных рейсах, а также предложения по трансферу и размещению в гостинице. При этом, по данным авиакомпании, почти 80% из более чем 200 млн пассажиров Ryanair уже пользуются цифровыми посадочными картами.