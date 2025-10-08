Никакого Парижа на Рождество! Ryanair отменяет уже 8 маршрутов из Риги

Закрытие маршрутов в Кёльн и Мемминген стало частью более широкой стратегии Ryanair по сокращению операций в Германии. Компания вновь заявила, что причиной являются высокие авиационные налоги и сборы за управление воздушным движением в этой стране. Это решение сокращает доступность дешевых прямых перелётов между Ригой и региональными немецкими городами. Согласно данным, последний рейс в Мемминген состоится 23 октября, а в Кёльн — 29 октября, то есть непосредственно перед вступлением в силу зимнего расписания.