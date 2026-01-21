Конфликт Илона Маска и главы Ryanair перерос в публичную перепалку и распродажу билетов "для идиотов"
Между американским предпринимателем Илоном Маском и генеральным директором ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Майклом О’Лири разгорелся громкий публичный конфликт, который вышел далеко за рамки деловых разногласий и перешел в личные оскорбления и саркастичный маркетинг.
Поводом для спора стало интервью О’Лири ирландской радиостанции Newstalk, в котором он категорически отверг возможность внедрения спутникового интернета Starlink, разработанного компанией SpaceX, на самолетах Ryanair. По его словам, установка необходимого оборудования обошлась бы авиакомпании примерно в 250 миллионов долларов в год. Кроме того, антенны увеличили бы аэродинамическое сопротивление самолетов и, как следствие, расход топлива. Глава Ryanair также заявил, что пассажиры бюджетной авиакомпании не готовы платить за интернет во время полета.
О’Лири при этом не стеснялся в выражениях, заявив, что Маск «ничего не понимает в авиации и аэродинамике», а также назвал его «идиотом», хоть и очень богатым. Он добавил, что не обращает внимания на публикации Маска на платформе X, которую назвал «выгребной ямой».
Ответ Маска не заставил себя ждать. На принадлежащей ему платформе X он запустил опрос с вопросом, стоит ли ему купить Ryanair. В голосовании приняли участие около 900 тысяч пользователей, и примерно 75 процентов поддержали эту идею. Маск также несколько дней подряд намекал на возможное приобретение авиакомпании и публично призывал уволить О’Лири, в ответ назвав его «настоящим идиотом». Позднее предприниматель заявил, что расчеты главы Ryanair о дополнительном расходе топлива при установке терминалов Starlink являются ошибочными.
Конфликт получил продолжение в виде ироничной рекламной кампании Ryanair. Авиакомпания объявила акцию под названием Big Idiot, предложив скидочные билеты, которые, как указано в рекламе, предназначены «для Маска и других идиотов с платформы X». На сайте перевозчика с юмором отмечается, что билеты стоит покупать как можно быстрее, пока их не выкупил сам Маск. В рамках акции 100 тысяч билетов в одну сторону предлагаются по цене 16,99 евро.
Don’t thank us, thank that big “IDIOT” @elonmusk 👀— Ryanair (@Ryanair) January 20, 2026
Sale now on👇https://t.co/0c6IvsKyyB pic.twitter.com/JAxRNzaYTa
Таким образом, спор между двумя известными предпринимателями превратился в яркое медийное противостояние, в котором переплелись бизнес-интересы, личные амбиции и публичные провокации. Пока неясно, останется ли конфликт на уровне словесных дуэлей и маркетинговых шуток или же приведет к реальным корпоративным последствиям.