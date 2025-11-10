Уже на этой неделе Ryanair существенно меняет правила полетов - это коснется всех пассажиров

Глава Ryanair Майкл О’Лири признал, что на первых порах могут возникнуть трудности, однако в интервью британскому изданию The Independent он отметил, что более 80% клиентов уже используют мобильное приложение авиакомпании.

Ryanair поясняет, что если пассажир потеряет телефон или устройство разрядится, он сможет получить бесплатный посадочный талон в аэропорту — до прохождения контроля безопасности. Если же проблема возникнет после проверки, сотрудники авиакомпании помогут, так как информация о пассажирах уже хранится в системе Ryanair.