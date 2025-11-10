Уже на этой неделе Ryanair существенно меняет правила полетов - это коснется всех пассажиров
Ryanair отказывается от бумажных посадочных талонов: с этой недели пассажирам придется использовать цифровые версии через приложение. Нововведение связано с экологией и цифровизацией, но может вызвать трудности у части клиентов.
Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что со среды пассажиры больше не смогут использовать бумажные посадочные талоны — теперь необходимо будет предъявлять цифровые талоны, полученные через приложение авиакомпании. Это изменение связано с цифровой стратегией Ryanair и направлено на упрощение регистрации пассажиров, а также сокращение воздействия на окружающую среду.
По оценкам авиакомпании, такая инициатива позволит сократить объём бумажных отходов на 300 тонн в год.
Глава Ryanair Майкл О’Лири признал, что на первых порах могут возникнуть трудности, однако в интервью британскому изданию The Independent он отметил, что более 80% клиентов уже используют мобильное приложение авиакомпании.
Ryanair поясняет, что если пассажир потеряет телефон или устройство разрядится, он сможет получить бесплатный посадочный талон в аэропорту — до прохождения контроля безопасности. Если же проблема возникнет после проверки, сотрудники авиакомпании помогут, так как информация о пассажирах уже хранится в системе Ryanair.
Тем не менее авиакомпания подчёркивает, что регистрация на рейс обязательна онлайн до вылета.
Пассажиры, которые проигнорируют напоминания о регистрации, смогут получить распечатанный посадочный талон в аэропорту за дополнительную плату:
- 30 евро — в Испании,
- 40 евро — в Австрии,
- до 55 евро — в других странах ЕС и Великобритании.
Путешественники, у которых нет смартфона, смогут получить бумажный посадочный талон в аэропорту при условии, что они заранее зарегистрировались на рейс через сайт Ryanair.