Уже на этой неделе Ryanair существенно меняет правила полетов - это коснется всех пассажиров
фото: Evija Trifanova/LETA
Ryanair переходит на цифровые талоны.
В мире

Уже на этой неделе Ryanair существенно меняет правила полетов - это коснется всех пассажиров

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Ryanair отказывается от бумажных посадочных талонов: с этой недели пассажирам придется использовать цифровые версии через приложение. Нововведение связано с экологией и цифровизацией, но может вызвать трудности у части клиентов.

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair объявила, что со среды пассажиры больше не смогут использовать бумажные посадочные талоны — теперь необходимо будет предъявлять цифровые талоны, полученные через приложение авиакомпании. Это изменение связано с цифровой стратегией Ryanair и направлено на упрощение регистрации пассажиров, а также сокращение воздействия на окружающую среду. 

По оценкам авиакомпании, такая инициатива позволит сократить объём бумажных отходов на 300 тонн в год.

Глава Ryanair Майкл О’Лири признал, что на первых порах могут возникнуть трудности, однако в интервью британскому изданию The Independent он отметил, что более 80% клиентов уже используют мобильное приложение авиакомпании.
Ryanair поясняет, что если пассажир потеряет телефон или устройство разрядится, он сможет получить бесплатный посадочный талон в аэропорту — до прохождения контроля безопасности. Если же проблема возникнет после проверки, сотрудники авиакомпании помогут, так как информация о пассажирах уже хранится в системе Ryanair.

Тем не менее авиакомпания подчёркивает, что регистрация на рейс обязательна онлайн до вылета.

Пассажиры, которые проигнорируют напоминания о регистрации, смогут получить распечатанный посадочный талон в аэропорту за дополнительную плату:

  • 30 евро — в Испании,
  • 40 евро — в Австрии,
  • до 55 евро — в других странах ЕС и Великобритании.

Путешественники, у которых нет смартфона, смогут получить бумажный посадочный талон в аэропорту при условии, что они заранее зарегистрировались на рейс через сайт Ryanair.

Темы

RyanairЕС

Другие сейчас читают