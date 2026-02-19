Предупреждение для пассажиров Ryanair: в аэропорту с них могут неожиданно взять дополнительную плату
Пассажиры бюджетной авиакомпании Ryanair получили новое предупреждение: в аэропорту с них могут неожиданно взимать плату до 65 евро, если регистрация на рейс не была выполнена до прибытия в аэропорт. Эти изменения касаются всех пассажиров и связаны с новым правилом о посадочных талонах.
Согласно правилам авиакомпании, регистрация на рейс должна быть выполнена онлайн или в мобильном приложении. Если пассажир прибывает в аэропорт без предварительной регистрации, ему придется заплатить сервисный сбор от 35 до 65 евро с человека.
Это означает, что, например, для семьи из четырех человек в аэропорту могут возникнуть дополнительные расходы в размере до 260 евро только за регистрацию.
От этой платы освобождаются владельцы билетов Flexi Plus, однако только в том случае, если билет приобретен на официальном сайте авиакомпании или в приложении.
Бумажные посадочные талоны — прошлое
Согласно новому правилу, авиакомпания больше не принимает распечатанные дома посадочные талоны. После регистрации пассажиры автоматически получают цифровой посадочный талон, который в аэропорту необходимо предъявить на телефоне.
Основатель потребительского портала Money Saving Expert Мартин Льюис пояснил, что использование цифрового посадочного талона станет стандартом, однако пассажирам по-прежнему необходимо заранее регистрироваться на рейс. Если телефон перед посадкой в самолет разрядится или будет утерян, посадочный талон в аэропорту можно будет распечатать бесплатно — однако только в том случае, если пассажир предварительно зарегистрировался онлайн. Ранее за эту услугу необходимо было платить около 23 евро.
Однако есть страны, где по-прежнему требуют бумажный посадочный талон. Например, при поездке в Марокко пассажиру сначала необходимо зарегистрироваться онлайн, а затем в аэропорту предъявить цифровой посадочный талон, на основании которого ему бесплатно выдадут бумажную копию.
Сроки регистрации строго определены
Пассажирам особенно внимательно необходимо соблюдать сроки регистрации:
- Пассажиры, заранее приобретшие место, могут зарегистрироваться за 60 дней до вылета.
- Пассажирам, выбравшим бесплатное случайно назначенное место, регистрация открывается за 24 часа до вылета.
- Онлайн-регистрация закрывается за два часа до вылета.
Если пассажир не укладывается в эти сроки, ему в аэропорту придется заплатить сбор за регистрацию.
Что следует помнить латвийским пассажирам?
Для латвийских пассажиров эти изменения в основном означают, что, отправляясь в аэропорт, больше не следует полагаться на прежние привычки, например на распечатанный дома посадочный талон.
Самый надежный способ избежать дополнительных расходов — зарегистрироваться сразу после открытия регистрации и убедиться, что в день вылета посадочный талон легко доступен в телефоне, а аккумулятор устройства достаточно заряжен.