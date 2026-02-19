Предупреждение для пассажиров Ryanair: в аэропорту с них могут неожиданно взять дополнительную плату

Основатель потребительского портала Money Saving Expert Мартин Льюис пояснил, что использование цифрового посадочного талона станет стандартом, однако пассажирам по-прежнему необходимо заранее регистрироваться на рейс. Если телефон перед посадкой в самолет разрядится или будет утерян, посадочный талон в аэропорту можно будет распечатать бесплатно — однако только в том случае, если пассажир предварительно зарегистрировался онлайн. Ранее за эту услугу необходимо было платить около 23 евро.