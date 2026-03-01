"Одних бесед недостаточно": в Латвии требуют реальной ответственности за подростковое насилие в школах
Несмотря на принятые поправки к закону и многочисленные нормативные акты, проблема насилия в школах Латвии не решается системно. Об этом заявила глава профсоюза педагогов Инга Ванага, призвав к реальной ответственности всех вовлеченных сторон.
Насилие в латвийских школах остается острой проблемой, и, по словам руководителя Латвийского профсоюза работников образования и науки Инги Ванаги, существующие механизмы пока не дают ожидаемого эффекта. Об этом она заявила в эфире программы "Dienas personība" на TV24.
По ее словам, благодаря инициативе президента и его канцелярии были приняты поправки к Закону об образовании, которые четко закрепляют: ни одна из сторон — ни педагог, ни директор, ни родитель, ни ученик — не имеет права проявлять насилие или замалчивать подобные случаи. «Мы добились того, что в законе закреплено: никто не имеет права быть агрессивным и никто не имеет права молчать, если видит насилие», — подчеркнула она. Однако одних нормативных актов оказалось недостаточно.
«Поправки приняты, алгоритмы существуют, но мы видим, что сейчас наибольшая ответственность за снижение насилия по-прежнему лежит на образовательных учреждениях. И так оставаться не должно», — отметила Ванага.
Она указала, что к решению проблемы должны активнее подключаться и другие структуры — социальные службы, сиротские суды, муниципальная полиция. Школы обязаны проводить профилактическую работу, объяснять детям недопустимость агрессии и реагировать на последствия, но зачастую они сталкиваются с тем, что корень проблемы находится вне школы — в семье.
«Если мы не решим то, что происходит в семьях, в школу будут приходить последствия этого. И тогда страдают все — и тот ребенок, который становится агрессором, и другие ученики, и педагоги», — подчеркнула она.
По словам главы профсоюза, в ряде случаев муниципалитеты годами не могут справиться с насилием в конкретных семьях. Вместо четких действий происходит перекладывание ответственности между учреждениями. «Нельзя бесконечно только говорить, раздавать буклеты и показывать видео. Во многих случаях это не дает нужного эффекта. Должна быть реальная ответственность, а не просто нравоучения», — заявила Ванага.