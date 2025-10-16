МВФ предлагает Латвии сделать 3-й уровень основным источником дохода для пенсионеров

По мнению Банка Латвии, говорить о введении обязательного участия в 3-м уровне преждевременно, но сделать его привлекательнее нужно. Однако главное - укрепить 2-й уровень, в который вложены миллиарды евро. Кроме того, обязательное участие в 3-м уровне будет дорогостоящим и громоздким процессом, поскольку люди могут из него выходить, а затем вновь вступать. "Чтобы ввести автоматическое участие в 3-м уровне, нужно принять соответствующий закон. Тогда при заключении трудового договора человека по умолчанию автоматически включали бы в эту систему, но здесь есть важный нюанс - необходимо выбрать подходящий план и пенсионный фонд, а для каждого человека это индивидуально. В нормативных актах следовало бы предусмотреть, какие планы и на основе каких принципов работодатели могут выбирать. Это была бы функция работодателя, а у работника было бы право отказаться. Сначала в систему включались бы все, а далее кто-то может отказаться, а кто-то нет. И тут, учитывая уровень финансовой грамотности населения, мы можем столкнуться с ситуацией, похожей на 2-й пенсионный уровень", - отмечает Дундуре.