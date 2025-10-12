В самой большой стране ЕС хотят поднять пенсионный возраст до 73 лет. А что предлагают в Латвии?

Данная мера рассматривается как необходимое условие для спасения пенсионной системы от полного краха. Согласно данным издания BILD, такая рекомендация аргументируется нарастающими трудностями в экономической сфере страны. В документе констатируется, что на протяжении нескольких лет экономический рост Германии находится в состоянии застоя. В то время как другие страны с сопоставимыми экономиками демонстрируют куда более быстрое развитие.