Выбор, о котором никто не думает до последнего: как правильно распорядиться пенсионным наследством

Второй вариант — указать конкретного наследника, которым может быть любой человек: родственник, друг, знакомый или сосед. После смерти участника его капитал второго уровня присоединяется к накоплениям наследника. Однако получить эти деньги он сможет только тогда, когда сам выйдет на пенсию. Такое решение, по словам специалистов, стоит принимать за несколько лет до выхода на пенсию — например, указав в качестве наследника супруга или партнёра, чтобы его пенсия в будущем была выше. Указывать детей или внуков невыгодно: если, к примеру, наследником назначен 20-летний человек, он сможет получить этот капитал лишь через 45 лет — когда сам достигнет пенсионного возраста.