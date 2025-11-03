Выбор, о котором никто не думает до последнего: как правильно распорядиться пенсионным наследством
Накопления во втором пенсионном уровне можно передать по наследству. На первый взгляд, всё просто - нужно лишь подать заявление в Государственное агентство социального страхования (VSAA) о том, кому вы хотите их завещать. Однако письмо зрителя передачи «4. studija» заставило журналистов вновь вернуться к этой теме и напомнить о том, как убедиться, что выбор действительно сделан правильно и с максимальной выгодой.
Зритель передачи, Ян, недавно посетил два банка, где у него открыты счета. В ходе консультаций сотрудники спросили, указал ли он, кто может унаследовать его накопления во втором пенсионном уровне. После этого визита у мужчины возник вопрос: кому лучше завещать эти средства?
"Возможно, я что-то не так понял, но меня смутило, что советы консультантов отличались. У меня несовершеннолетние дети, до пенсии ещё далеко. Какой вариант в моей ситуации будет самым правильным и выгодным?" — спросил Ян.
В VSAA пояснили, что существует три возможных варианта: перечислить накопления второго уровня в специальный государственный пенсионный бюджет; завещать конкретному лицу; или передать по наследству в порядке, установленном Гражданским законом, сообщает LSM.lv.
По словам руководящего эксперта отдела администрирования фонда накопительных пенсий Илзе Винделе, первый вариант применяется по умолчанию, когда человек начинает работать: в случае смерти участника его капитал второго уровня автоматически перечисляется в специальный пенсионный бюджет. Тогда он учитывается при расчёте пенсии по потере кормильца. Этот вариант особенно выгоден для тех, у кого есть маленькие дети до 16 лет.
Второй вариант — указать конкретного наследника, которым может быть любой человек: родственник, друг, знакомый или сосед. После смерти участника его капитал второго уровня присоединяется к накоплениям наследника. Однако получить эти деньги он сможет только тогда, когда сам выйдет на пенсию. Такое решение, по словам специалистов, стоит принимать за несколько лет до выхода на пенсию — например, указав в качестве наследника супруга или партнёра, чтобы его пенсия в будущем была выше. Указывать детей или внуков невыгодно: если, к примеру, наследником назначен 20-летний человек, он сможет получить этот капитал лишь через 45 лет — когда сам достигнет пенсионного возраста.
Третий вариант — передача накоплений по Гражданскому закону. В этом случае средства становятся частью общей наследственной массы. Наследников определяет нотариус, и выплата производится сразу после получения информации о номере счёта, на который нужно перевести средства.
Изменить решение можно в любое время — как завещание, неограниченное количество раз, в зависимости от жизненной ситуации. Начали работать — выбирайте Гражданский закон. Появились дети — выбирайте специальный пенсионный бюджет, чтобы их пенсия по потере кормильца была выше. Дети выросли — снова можно выбрать Гражданский закон. Приближается пенсия — укажите супруга, друга или соседа.
Следует помнить, что накопления второго уровня не всегда выплачиваются или присоединяются в полном объёме. Капитал, накопленный до 31 декабря 2019 года, учитывается в размере 80%, а с 1 января 2020 года — 100%. При выборе варианта с Гражданским законом дополнительно удерживается подоходный налог.
На данный момент выбор уже сделали около 40% участников второго пенсионного уровня, что VSAA считает достаточно высоким показателем.