Ваши пенсионные деньги скоро начнут работать на латвийские компании. Как это отразится на накоплениях?

Однако эти планы вызывают ряд вопросов. Во-первых, основная задача второго пенсионного уровня - приумножить накопления людей к их будущей пенсии. Действительно ли в Латвии так много возможностей, чтобы инвестировать средства с такой же эффективностью, как за рубежом? Во-вторых, не получится ли в конце концов, что за счет будущих пенсионных денег будут решаться текущие проблемы государства? Министр заверяет, что эти средства не будут использованы для Rail Baltica или airBaltic, пишет TV3.lv.