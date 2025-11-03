Ваши пенсионные деньги скоро начнут работать на латвийские компании. Как это отразится на накоплениях?
Большая часть накоплений жителей Латвии на втором пенсионном уровне должна инвестироваться в самой стране. Под таким лозунгом при Министерстве экономики создается специальный фонд, куда будет направлена часть будущих пенсионных накоплений, чтобы затем инвестировать их в латвийские предприятия. Есть ли в этом риски?
"Мы уже договорились с коммерческими банками, что Altum создаст инвестиционный фонд, в который будут поступать эти средства, а далее Altum будет вкладывать их в наши предприятия", - пояснил министр экономики Виктор Валайнис.
Однако эти планы вызывают ряд вопросов. Во-первых, основная задача второго пенсионного уровня - приумножить накопления людей к их будущей пенсии. Действительно ли в Латвии так много возможностей, чтобы инвестировать средства с такой же эффективностью, как за рубежом? Во-вторых, не получится ли в конце концов, что за счет будущих пенсионных денег будут решаться текущие проблемы государства? Министр заверяет, что эти средства не будут использованы для Rail Baltica или airBaltic, пишет TV3.lv.
"Речь идет о действительно устойчивых предприятиях с бизнес-потенциалом, которым не хватает капитала. Это целенаправленная государственная политика, чтобы средства второго пенсионного уровня инвестировались в нашу экономику", - говорит Валайнис.
Минэкономики рассчитывает, что все необходимые документы для создания фонда будут подготовлены для рассмотрения в правительстве еще в этом году.