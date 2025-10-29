Кто потеряет "золотую пенсию"? В Сейме готовят самую чувствительную реформу десятилетия

Количество лиц, которые уже имеют право на пенсию за выслугу лет, но продолжают службу, составляет 2395 человек, что в среднем составляет 10,1% от общего числа занятых в профессиях, связанных с выслугой лет. При этом отмечается, что за последние пять лет чаще всего возможностью выйти на пенсию по выслуге лет пользовались сотрудники служб, подчинённых Министерству внутренних дел.