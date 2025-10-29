Кто потеряет "золотую пенсию"? В Сейме готовят самую чувствительную реформу десятилетия
Без реформы системы пенсий за выслугу лет к 2050 году сумма выплат таких пенсий достигнет одного миллиарда евро, а к 2060 году — почти 1,7 миллиарда евро, сообщил представитель Государственной канцелярии (ГК) на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам.
Депутаты комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам сегодня продолжили обсуждение необходимости реформы пенсий за выслугу лет.
В Государственной канцелярии сообщили, что в настоящее время самые высокие пенсии за выслугу лет получают судьи — в среднем 3181 евро, а самые низкие — работники искусства, в среднем 815 евро.
Количество лиц, которые уже имеют право на пенсию за выслугу лет, но продолжают службу, составляет 2395 человек, что в среднем составляет 10,1% от общего числа занятых в профессиях, связанных с выслугой лет. При этом отмечается, что за последние пять лет чаще всего возможностью выйти на пенсию по выслуге лет пользовались сотрудники служб, подчинённых Министерству внутренних дел.
В 2024 году пенсии за выслугу лет обошлись государству в 141 миллион евро. Также в канцелярии подчёркивают, что количество получателей пенсий за выслугу лет в последние годы резко увеличилось: если в 2011 году их было 7198, то в 2024 году уже 12 176 человек.
Данные показывают, что 46,4% получателей пенсий за выслугу лет утратили связь с рынком труда или участвуют в нём минимально, а 42,1% вовсе не были заняты или их вознаграждение не достигало уровня минимальной заработной платы.
ГК отмечает, что планируемые изменения не затронут тех работников в профессиях, где предусмотрены пенсии за выслугу лет, которые на момент вступления поправок в силу уже получают или получат право на такую пенсию в соответствии с действующими нормативными актами.
Предполагается исключить из круга профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет, дипломатов, предусмотрев для них надбавку за службу в странах с высоким уровнем риска, а также прокуроров и судей, для которых будет введена специальная пенсия.
Из перечня профессий, предусматривающих пенсию за выслугу лет, будут исключены те, чьи трудовые обязанности не связаны с регулярным риском для здоровья и жизни, включая работников, выполняющих вспомогательные функции.
Депутат Сейма Андрис Берзиньш отметил, что почти для каждой профессии можно найти причину, по которой ей могла бы полагаться пенсия за выслугу лет. Он подчеркнул, что реформа обсуждается уже много лет, но «деньги трудно выделить изначально, а ещё труднее — потом отнять».
Представители Министерства культуры заявили, что в целом поддерживают реформу, однако подчеркнули, что пенсия за выслугу лет работников культуры является самой низкой, а у артистов крайне ограниченные возможности трудоустройства после определённого периода работы.
Министерство внутренних дел также поддержало предлагаемые поправки, но выразило надежду, что изменения не окажут серьёзного влияния на привлечение новых сотрудников.
Некоторые профсоюзы призвали депутатов рассматривать поправки в обычном порядке — в трёх чтениях, чтобы не принимать решения в спешке. Однако часть депутатов возразила, указав, что рассмотрение в трёх чтениях может затянуть процесс на месяцы или даже годы, особенно с учётом начавшейся предвыборной кампании.
Депутат Сейма Ингрида Цирцене согласилась, что вопрос сложный и в нём задействовано много сторон, напомнив, что обсуждения продолжаются как минимум с 2013 года.
Она отметила, что Эстония полностью отказалась от пенсий за выслугу лет с 2020 года, а сэкономленные средства, по её мнению, можно было бы направить на повышение зарплат работников.
«Мы понимаем, что балетный танцовщик не может танцевать до 65 лет, но есть множество профессий, где люди рискуют жизнью и при этом не получают пенсию за выслугу лет», — добавила депутат, указав, что критерии назначения таких пенсий остаются неясными, и выразила сомнение, что, например, жизнь дипломатов подвергается риску.
ГК подтвердила, что в Эстонии пенсии за выслугу лет были отменены с 2020 года, но отметила, что при этом сотрудникам МВД значительно повысили заработную плату, а работникам культуры установили отдельный минимальный оклад.