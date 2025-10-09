Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты. Рассказывает председатель Федерации пенсионеров Айя Барча

Сейчас, на мой взгляд, в этой дискуссии ещё не всё продумано до конца. Конечно, можно постепенно повышать пенсионный возраст, как это уже сделали с государственными пенсиями — медленно и разумно. Но действовать нужно очень взвешенно и тщательно всё обсудить — какие профессии действительно заслуживают пенсию за выслугу лет, а какие нет. Например, когда-то учителя имели право выходить на пенсию раньше, но эта норма была отменена. Это тоже можно было считать пенсией за выслугу лет, но, к сожалению, затем её упразднили.