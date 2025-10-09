Важно для всех пенсионеров Латвии: индексация, возраст, базовые выплаты. Рассказывает председатель Федерации пенсионеров Айя Барча
Каждый октябрь пенсионеры ждут с нетерпением — ведь именно тогда проводится ежегодная индексация пенсий. В связи с этим журнал Likums un Taisnība пригласил на разговор председателя Латвийской федерации пенсионеров Айю Барчу, чтобы узнать, как она оценивает процесс индексации, а также обсудили пенсии за выслугу лет, введение базовой пенсии и возможное повышение пенсионного возраста.
Октябрьская индексация: хорошая или плохая?
— Если говорить об индексации пенсий, этот октябрь для пенсионеров — удачный или не очень, по сравнению с предыдущими годами?
— Индексация пенсий, которая в Латвии проводится уже много лет один раз в году — в октябре, в целом является положительным явлением. Если в прошлом году при расчете использовалось 50% средней суммы социальных взносов, то в этом году уже 100%. Это значит, что те, кто работал дольше и платил больше взносов, получат более высокую индексацию.
Теперь индексация проводится также с учетом трудового стажа — не только того, который был при выходе на пенсию, но и актуального на сегодняшний день, то есть на 1 октября. В начале этого года было 436,9 тыс. получателей государственных пенсий по возрасту, из которых 16% продолжают работать. Это означает, что их трудовой стаж теперь больше, чем в момент выхода на пенсию.
Индексации подлежат также пенсии по инвалидности. В Латвии около 5 тысяч инвалидов первой группы, и 16,8% из них трудоустроены. Среди инвалидов второй группы, получающих пенсию, таких 34 тысячи, и работающих среди них больше — 35,6%. Индексируются также пенсии по случаю потери кормильца и пенсии за выслугу лет. Однако социальные пособия не индексируются — их размер пересматривается ежегодно в январе.
— Насколько устойчива эта система индексации пенсий? Можно ли рассчитывать, что она сохранится через год, пять или десять лет?
— Думаю, что да. Следует подчеркнуть, что при индексации учитывается и общий трудовой стаж. Наибольший коэффициент ежегодно применяется к тем, чей стаж составляет 45 лет и более. Но у нас есть и много пожилых людей, которые проработали 50 лет и больше.
Еще один положительный момент: в прошлом году необлагаемый налогом минимум для пенсий составлял 500 евро, а в этом — уже 1000 евро. Если пенсионер является инвалидом, сумма еще выше — например, для инвалида третьей группы это 1000 плюс 120 евро.
На наш взгляд, нынешняя система достаточно упорядочена и справедлива. Конечно, недовольны те, у кого небольшой трудовой стаж, ведь их коэффициент ниже.
Базовая пенсия
— Говоря о небольших пенсиях, время от времени поднимается вопрос о введении базовой пенсии. Когда, по вашему мнению, она могла бы быть установлена и какой могла бы быть её сумма?
— Базовая пенсия в Латвии, по сути, уже действует много лет. Эти деньги начисляются за каждый год трудового стажа каждому человеку, достигшему установленного законом пенсионного возраста. В настоящее время он составляет 65 лет, при этом необходимо иметь как минимум 20 лет трудового стажа. После этого рассчитывается государственная пенсия по возрасту и надбавка за стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Сейчас наш призыв, который обсуждается в Сейме и связан с бюджетом будущего года, заключается в том, чтобы начать выплачивать надбавку и за каждый год трудового стажа, начиная с 1 января 1996 года, тем пенсионерам, которым исполнилось 85 лет и больше. Министерство благосостояния подсчитало, что на это потребуется около 12 миллионов евро в год.
Мы считаем, что это требование и порядок расчета очень справедливы. Следующим шагом могло бы стать распространение этой меры на пенсионеров в возрасте 80 лет и старше, но, скорее всего, в будущем году это будет невозможно реализовать.
Министерство благосостояния оценивает, что надбавка могла бы составлять примерно два евро за каждый год трудового стажа. Если пожилой человек после 1996 года проработал 15–20 лет или больше, прибавка уже становится ощутимой. Есть случаи, когда 85-летний человек проработал после 1996 года 30 лет — для него это была бы весьма значительная сумма.
Пенсии за выслугу лет
— Сейчас идут большие дискуссии о пенсиях за выслугу лет. Кому они нужны, кому — нет, и нужны ли вообще?
— Тут мне нужно вернуться в те годы, когда я работала в Риге, в пяти созывах Сейма. Уже тогда пенсии за выслугу лет активно обсуждались. Их необходимость аргументировали люди, занятые в соответствующих отраслях.
Сейчас, на мой взгляд, в этой дискуссии ещё не всё продумано до конца. Конечно, можно постепенно повышать пенсионный возраст, как это уже сделали с государственными пенсиями — медленно и разумно. Но действовать нужно очень взвешенно и тщательно всё обсудить — какие профессии действительно заслуживают пенсию за выслугу лет, а какие нет. Например, когда-то учителя имели право выходить на пенсию раньше, но эта норма была отменена. Это тоже можно было считать пенсией за выслугу лет, но, к сожалению, затем её упразднили.
— И чем, по-вашему, завершатся эти дискуссии?
— Думаю, они будут продолжаться, но быстрого решения ожидать не стоит. Хочу подчеркнуть: если проводить реформы, то особенно нашим молодым политикам и чиновникам нужно очень точно просчитывать последствия. Когда сначала принимают решение, а потом удивляются, что всё приходится переделывать, — это плохая практика. Нужно помнить, что пенсии за выслугу лет выплачиваются из государственного основного бюджета. И как только получатель достигает пенсионного возраста, пенсия за выслугу лет автоматически превращается в государственную пенсию по возрасту.
Пенсионный возраст
— Сейчас в Европе, в том числе и в Латвии, снова обсуждают, не стоит ли ещё больше повысить пенсионный возраст?
— Это уже сделали — теперь он составляет 65 лет.
— Но некоторые считают, что стоит поднять его, например, до 70 лет.
— На данный момент я не вижу в этом необходимости. В специальном государственном бюджете социального страхования есть накопления, там нет дефицита. Деньги, которые сейчас не нужны для выплат пенсий, находятся в Государственном казначействе, и государство использует их, получая проценты. Поэтому не вижу причин повышать пенсионный возраст. Сейчас он установлен на уровне 65 лет. Но куда же дальше идти?
— Мой отец вышел на пенсию в 50 лет, потому что работал на так называемой «вредной работе» — в типографии, где имел дело с цинком. Существует ли сегодня в пенсионном законодательстве такое понятие, как «вредная работа»?
— К сожалению, больше нет. Сейчас у нас исходят из того, что условия труда для всех должны быть достаточно хорошими. Трудно сказать, возможно ли будет вернуть понятие «вредной работы».
На втором по счёту Дне сеньоров в Сейме Федерация пенсионеров Латвии выступала за развитие «серебряной экономики». Многие отмечают, что в возрасте 55 или 60 лет найти работу становится крайне трудно. Это возраст, когда необходима переподготовка или поддержка работодателей. Эту тему обсуждали и работодатели, и министры, ведь она затрагивает всю экономику.
Фактически это десятилетний период до достижения обязательного пенсионного возраста. Если пенсионный возраст ещё повысить, возникает вопрос: что делать тем, кто в 55 или 60 лет выпадает с рынка труда? Если они не работают и не платят налоги, какой будет их пенсия? Это не менее сложная проблема, чем пенсии за выслугу лет.