Миериня: будущее Латвии строят и пенсионеры, которые продолжают работать
В Латвии всё больше пенсионеров остаются на рынке труда — по словам спикера Сейма Дайги Миерини (Союз зелёных и крестьян), сегодня около 70 тысяч человек старше пенсионного возраста продолжают работать, что составляет примерно 16% от общего числа.
«Эта тенденция только будет усиливаться. Меняется общество, и вместе с ним меняются и пенсионеры», — заявила Миериня, выступая в Сейме на мероприятии, посвящённом Международному дню пожилых людей.
По её словам, достойная старость сегодня — это не только пенсия, но и возможность оставаться нужными, делиться опытом, помогать семье и участвовать в общественной жизни. При этом она признала, что Латвия сталкивается с серьёзными вызовами — старением населения, демографическими проблемами и экономической нестабильностью.
Миериня отметила, что забота о пенсионерах — это одновременно и забота о будущем всего общества: «Каждый из нас однажды станет частью так называемой серебряной экономики».
В Сейме подчеркнули, что за последний год были предприняты шаги для улучшения пенсионной системы: введена индексация выплат с учётом стажа, сохранён прежний пенсионный возраст для мужчин и женщин, а также подготовлены разъяснительные материалы по расчёту пенсий в простой форме.
Тем не менее реальность остаётся неизменной: многие пожилые люди в Латвии продолжают трудиться, чтобы обеспечить себе достойный уровень жизни.