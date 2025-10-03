Миериня: будущее Латвии строят и пенсионеры, которые продолжают работать

По её словам, достойная старость сегодня — это не только пенсия, но и возможность оставаться нужными, делиться опытом, помогать семье и участвовать в общественной жизни. При этом она признала, что Латвия сталкивается с серьёзными вызовами — старением населения, демографическими проблемами и экономической нестабильностью.