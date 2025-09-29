"Раньше хватало 20 евро, теперь нужно 50": что думают пенсионеры о росте цен и индексации

1 октября будут проиндексированы пенсии до 1488 евро, а сумма выше этого порога для большинства индексироваться не будет, кроме политически репрессированных, людей с инвалидностью первой группы, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и др. Гунарс Эниньш много лет следит за всеми изменениями в пенсионной системе. По его словам, хотя индексация призвана компенсировать удорожание повседневных расходов, он сомневается, что это произойдет. По его мнению, больше всего пострадают те, у кого и так небольшая пенсия. "Получатели больших пенсий получат больше, а те, у кого пенсии до 500 или 300… Именно их нужно было бы поддержать в первую очередь", - отмечает он. Это подтвердили и в Государственном агентстве социального страхования - для получателей небольших пенсий выгода от индексации будет меньше.