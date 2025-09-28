В Латвии готовят реформу пенсионных пособий с 1 января 2026 года
Министерство благосостояния (LM) предложило внести поправки в закон «О государственных пенсиях», установив максимальный размер пособия на похороны и пособия пережившему супругу, выплачиваемых из специального бюджета, чтобы предотвратить несоразмерно большие выплаты в случаях очень высоких пенсий, говорится в законопроекте LM.
Законопроект предусматривает, что пособие на похороны не должно превышать одну двенадцатую часть максимального объекта обязательных взносов государственного социального страхования, что в период с 2025 по 2027 год составит 8775 евро в месяц. В свою очередь, максимальный размер пособия пережившему супругу составит не более 50% от одной двенадцатой части максимального объекта обязательных взносов — 4388 евро в месяц.
В аннотации уточняется, что сейчас размер пособий напрямую зависит от пенсии умершего. Чем больше была пенсия, тем больше как пособие на похороны, так и пособие пережившему супругу.
В случае смерти пенсионера его семье или лицу, взявшему на себя расходы по похоронам, выплачивается пособие на похороны в размере двух месячных пенсий, включая надбавку за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Пережившему супругу, который получает латвийскую пенсию по возрасту, инвалидности, выслуге лет или специальную государственную пенсию, по его заявлению назначается пособие в размере 50% от назначенной умершему супругу пенсии, включая надбавку за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
Чтобы защитить систему социального страхования от «несоразмерных расходов», были введены меры по установлению максимального объекта обязательных взносов социального страхования. Однако в определённый период времени этот максимум был отменен, что повлияло на систему и привело к формированию чрезмерно больших пенсий.
В аннотации отмечается, что образование больших пенсий было связано с тем, что в 2009–2013 годах был отменен максимальный размер взносов в систему социального страхования («потолок»).
Кроме того, в 2019 и 2020 годах Закон о налоге солидарности предусматривал, что 14 процентных пунктов этого налога зачисляются в специальный пенсионный бюджет, что регистрируется на индивидуальном счете налогоплательщика. Таким образом, во все эти годы обеспечивалась неограниченная регистрация взносов и накопление капитала индивидуального 1-го пенсионного уровня жителя, что соответственно приводило к размеру пенсии по возрасту без ограничения.
Также в аннотации упоминается, что максимального объекта обязательных взносов не существовало и в 1996 году, что учитывалось при расчете начального пенсионного капитала.
Кроме того, в результате многократных перерасчетов пенсий, когда человек продолжал работать и платить обязательные взносы в систему социального страхования с большого объекта, изначально назначенная пенсия могла существенно увеличиться, так как показатель ожидаемой продолжительности выплаты («G») сокращается с возрастом. Таким образом, дополнительный пенсионный капитал делился на меньший показатель «G», что давало больший размер пенсии.
По данным Государственного агентства социального страхования, в первой половине 2025 года было назначено 11 428 пособий на похороны и 5 231 пособие пережившему супругу.
Предполагается, что закон вступит в силу 1 января 2026 года, и новые ограничения будут применяться к случаям смерти пенсионеров после этой даты. За законопроект ещё предстоит голосовать в Сейме.