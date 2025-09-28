В Латвии готовят реформу пенсионных пособий с 1 января 2026 года

Кроме того, в 2019 и 2020 годах Закон о налоге солидарности предусматривал, что 14 процентных пунктов этого налога зачисляются в специальный пенсионный бюджет, что регистрируется на индивидуальном счете налогоплательщика. Таким образом, во все эти годы обеспечивалась неограниченная регистрация взносов и накопление капитала индивидуального 1-го пенсионного уровня жителя, что соответственно приводило к размеру пенсии по возрасту без ограничения.