Латвийские пенсионеры рады: индексация пенсий в этом году принесет заметно больше денег
Объединение сообществ латвийских пенсионеров (LSKA) положительно оценивает индексацию пенсий в этом году, особенно отмечая, что за более продолжительный трудовой стаж применяется больший коэффициент индексации.
«Для каждого важно, чтобы его трудовая жизнь была должным образом оценена. Применение разных коэффициентов — это один из шагов в направлении такого понимания», - подчеркнула заместитель председателя LSKA Лилита Калная.
«Индексация пенсий этого года стала приятным сюрпризом для каждого пенсионера. Прежде всего тем, что будут пересчитаны пенсии и пособия либо их часть в размере до 1488 евро. Напомню, что в прошлом году индексируемая сумма составляла только 683 евро, а в 2023 году — 609 евро. Это значит, что рост пенсий в результате индексации будет ощутим для пенсионеров значительно больше, чем раньше», — заявила Лилита Калная.
По мнению LSKA, разделение страхового стажа на определённые периоды, которые учитываются при применении соответствующего коэффициента, может быть дополнительным стимулом продолжать трудовую деятельность уже находясь в пенсионном возрасте. «Желание социализироваться, быть в обществе и применять свои профессиональные знания и навыки — это важные причины для продолжения работы. Но нельзя недооценивать и осознание того, что трудовые годы человека представляют ценность для государства. Речь здесь не о деньгах, а об отношении», — отметила заместитель председателя правления LSKA.
Не менее важной LSKA считает индексацию пенсий в полном объёме для политически репрессированных, инвалидов I группы, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, родителей, которые ухаживают за ребёнком с инвалидностью, или воспитывают пятерых и более детей.
«Для всех этих групп важен каждый цент, и индексация пенсий в полном объёме для них скорее жизненная необходимость, чем роскошь. Есть большая разница в том, как инфляция влияет на одинокого пенсионера, человека с инвалидностью или многодетную семью».
Лилита Калная также выразила удовлетворение тем, что необлагаемый подоходным налогом минимум для пенсий с этого года составляет 1000 евро. «Это реальный шаг к тому, чтобы пенсионеры, которые могут и хотят работать, не отказывались от этого по финансовым причинам. Такое решение позволит многим пожилым людям участвовать на рынке труда, удовлетворяя их потребность быть нужными и приносить пользу обществу, а также улучшая их финансовое положение», — сказала заместитель председателя правления LSKA.