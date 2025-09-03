Латвийские пенсионеры рады: индексация пенсий в этом году принесет заметно больше денег

По мнению LSKA, разделение страхового стажа на определённые периоды, которые учитываются при применении соответствующего коэффициента, может быть дополнительным стимулом продолжать трудовую деятельность уже находясь в пенсионном возрасте. «Желание социализироваться, быть в обществе и применять свои профессиональные знания и навыки — это важные причины для продолжения работы. Но нельзя недооценивать и осознание того, что трудовые годы человека представляют ценность для государства. Речь здесь не о деньгах, а об отношении», — отметила заместитель председателя правления LSKA.