На какие суммы вырастут пенсии? Все, что нужно знать об изменениях в индексации выплат c 1 октября

При индексации пенсий по старости будут применяться различные индексы, зависящие от накопленного получателем пенсии страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более значительным будет повышение пенсии. Для людей со страховым стажем до 29 лет к пенсиям по старости в этом году будет применен индекс 1,0635, то есть они увеличатся на 6,35%. За стаж от 30 до 39 лет будет применяться индекс 1,0686, за стаж от 40 до 44 лет индекс составит 1,0737, а за стаж от 45 будет применяться индекс 1,0787.