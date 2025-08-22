На какие суммы вырастут пенсии? Все, что нужно знать об изменениях в индексации выплат c 1 октября
1 октября текущего года будут проиндексированы пенсии или их части, не превышающие 1488 евро, которые в зависимости от стажа работы будут увеличены в пределах от 6,35% до 7,87%, сообщили в пятницу на пресс-конференции представители Министерства благосостояния.
При индексации пенсий по старости будут применяться различные индексы, зависящие от накопленного получателем пенсии страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем более значительным будет повышение пенсии. Для людей со страховым стажем до 29 лет к пенсиям по старости в этом году будет применен индекс 1,0635, то есть они увеличатся на 6,35%. За стаж от 30 до 39 лет будет применяться индекс 1,0686, за стаж от 40 до 44 лет индекс составит 1,0737, а за стаж от 45 будет применяться индекс 1,0787.
Например, если назначенный размер пенсии по старости составляет 600 евро, то пенсионер со страховым стажем до 29 лет будет получать на 38,10 евро больше, за стаж от 30 до 39 лет - на 41,16 евро больше, за стаж от 40 до 44 лет - на 44,22 евро больше, а если проработано более 45 лет, то такая пенсия будет увеличена на 47,22 евро.
Размер доплаты за стаж до 31 декабря 1995 года в 2025 году составит 2,58 евро за один год стажа, если пенсия назначена до 31 декабря 1996 года. Если же пенсия назначена после 31 декабря 1996 года, размер доплаты составит 1,72 евро за один год стажа.
При индексации прочих государственных пенсий и страховых возмещений и определении назначенной доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будут применяться фактический индекс потребительских цен и 50% от процентов реального прироста суммы заработных плат, с которых выплачиваются страховые взносы, т.е. будет применяться индекс 1,0635.
При индексации доплаты соответствующий индекс будет применяться в размере 1,62 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и в размере 2,43 евро - за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости назначена до 31 декабря 1996 года или же пенсия по инвалидности назначена и необходимый для назначения пенсии по старости возраст достигнут до 31 декабря 1996 года.
Это означает, что существующий размер доплаты, которая сейчас составляет 1,62 евро и 2,43 евро за один год страхового стажа, будет пересмотрен с применением индекса 1,0635. Таким образом, люди, получавшие 1,62 евро за каждый год стажа, накопленный до конца 1995 года, в дальнейшем будут получать 1,72 евро, а те, кто получал 2,43 евро - в дальнейшем будут получать 2,58 евро.
Например, пенсионер, которому назначена пенсия по старости в размере 610 евро при общем страховом стаже 45 лет и доплата в размере 40,5 евро за 25 лет работы до конца 1995 года, с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 658 евро и доплату к пенсии в размере 43 евро.
По пенсиям и возмещениям, превышающим 1488 евро, не будет проиндексирована та часть, которая превышает названную сумму. Фактическое увеличение пенсии или вознаграждения будет зависеть как от размера пенсии и вознаграждения, так и от применяемого индекса.
Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью первой группы, а также участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В отличие от прошлых лет, в 2025 году в полном объеме пенсии будут проиндексированы и тем, кому пенсия по старости назначена до достижения установленного законом возраста в связи с уходом и воспитанием ребенка, которому установлена инвалидность или в связи с воспитанием пяти и более детей.
Будут проиндексированы пенсии и вознаграждения по старости, выслуге лет, инвалидности и по случаю потери кормильца, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2025 года.
Одновременно будет повышен необлагаемый налогами пенсионный минимум - с 500 до 1000 евро. Минблаг обращает внимание, что из общего размера пенсии и доплаты может быть удержан подоходный налог с населения, что уменьшит выплачиваемую "на руки" сумму.
Как заявил на пресс-конференции министр благосостояния Рейнис Узулниекс, заметная индексация происходит из-за роста продовольственных и потребительских цен. "К сожалению, в магазинах цены больше, чем компенсирует индексация", - отметил в этой связи Узулниекс.
По его словам, в индексации пенсий этого года важным является "измерение справедливости": к пенсиям людей с более длинной трудовой жизнью и более длительным страховым стажем применяется более высокий индекс. Это означает, что пенсии тех, кто дольше вносил социальные взносы, будут повышены более значительно. Такой подход, по мнению Минблага, позволяет сбалансировать и принцип солидарности, и заслуг.
В компетенцию Минблага входит проведение индексации, однако задача правительства - снизить цены на продукты питания в магазинах, добавил министр.