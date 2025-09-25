Латвийские пенсионеры констатировали, что правительство хочет сэкономить на их здоровье и благополучии
В последнее время в Латвии много говорят о демографических процессах, связывая их в основном со стимулированием рождаемости. Однако председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча подчеркивает, что важно говорить и о старшем поколении, и об их здоровье как о существенной составляющей демографии.
– Почему важно напоминать о роли пожилых людей в демографии?
– Здоровый пожилой человек — это ценность: он не обуза, а ресурс. Если человек в возрасте здоров, он может продолжать работать, помогать детям с внуками, передавать знания, быть общественно активным. Демография — это не только количество детей, это жизнь человека от колыбели до седых волос.
– Организации врачей уже с весны говорят о необходимости обеспечить государственное финансирование вакцин против пневмококковой инфекции для людей старше 65 лет. Но госструктурам кажется, что это слишком дорого…
– Если мы не думаем о здоровье и профилактике, пожилой человек превращается в «дорогой проект» для бюджета: болезни, инвалидность, длительное лечение становятся тяжким бременем и для государства, и для семьи. Часто детям и внукам приходится бросать работу, чтобы ухаживать за больным родителем. Это означает меньше доходов и меньше активности в экономике.
– Все чаще слышим термин «серебряная экономика». Что это значит?
– Серебряная экономика — это часть экономики, связанная с пожилыми людьми: как с их потребностями, так и с тем, что они сами дают обществу. Речь идет не только о возрасте 65+, но и о каждом после 55 лет. Пожилые люди не пассивны: они путешествуют, посещают культурные мероприятия, делают покупки, продолжают учиться и работать. Многие занимаются волонтерством — помогают в больницах, школах, общественных организациях. Всё это — экономический оборот. Чем здоровее человек, тем больше он может участвовать. Но на рынке труда, к сожалению, царят предубеждения: после 55 лет труднее найти работу, работодателям часто нужна только молодость, а не опыт. Это неправильно, и об этом мы будем говорить 3 октября в Сейме на Дне пожилых людей. Нужно перестать смотреть на них как на «потребителей» и увидеть их реальный вклад.
– Вы поддерживаете врачей, которые настаивают на том, чтобы пожилым людям предоставлялась бесплатная вакцина против пневмококка. Почему именно эта вакцина так важна?
– Пневмококк вызывает очень тяжелые болезни — пневмонию, менингит, сепсис. Они нередко заканчиваются тяжелыми последствиями или смертью. Для пожилых и людей с хроническими болезнями риск особенно высок. Вакцина — самый надежный и эффективный способ защиты. Врачи ясно сказали: вакцинация стоит значительно дешевле, чем лечение одного тяжелого пациента в больнице. Каждая спасенная жизнь и каждый случай, когда удалось избежать осложнений, — это прямой выигрыш для общества и бюджета.
– Однако правительство говорит: денег нет. Как это изменить?
– Нужно менять мышление. Здоровье — это не расход, а инвестиция. Сейчас в приоритете оборона и демография. Но, на мой взгляд, это недальновидное мышление. Мы говорим о 1,7 млн евро, чтобы обеспечить вакцину для групп риска. По сравнению со счетами больниц и выплатами по инвалидности эта сумма ничтожна. Да, нужны средства на оборону, но нельзя забывать: безопасность — это не только заборы и армия. Внутренняя безопасность — это и здоровье, и пенсии, и социальная система. Если у нас есть здоровые пожилые люди, у государства есть более прочный фундамент. Надеюсь, министры это понимают и способны увидеть прямую связь. Вакцинация означает долгосрочную экономию, а не дополнительное бремя. Простая закономерность: вложения в профилактику здоровья пожилых обходятся дешевле, чем счета от больниц и пособия.
– Почему в обществе этот вопрос не звучит достаточно громко?
– Многие пожилые просто не в состоянии себя защитить. Болезнь или слабость мешают бороться за свои права. В итоге их проблемы политикам не кажутся актуальными. Но реальность сурова: если человек не вакцинирован и заболевает, лечение стоит дорого, и не всегда удается его спасти. Вакцинированный пожилой человек не перегружает больницы и врачей, остается активным. Это вопрос качества жизни и достойной старости. Поэтому мы, Федерация пенсионеров, хотим говорить об этом громко.
– Как добиться того, чтобы политики наконец начали действовать?
– Нужно выступать вместе. Организациям врачей, пациентским объединениям и Федерации пенсионеров следует продолжать объяснять, что пожилые — это не просто статистика, это люди, которые создавали эту страну. Они были учителями, врачами, строителями, медиками, художниками — без них не было бы сегодняшней Латвии. Вакцина от пневмококка — лишь один пример того, как с помощью профилактики можно сэкономить бюджетные средства и одновременно улучшить качество жизни тысяч людей.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийским пенсионерам рассказали, кому и какая прибавка к пенсии положена с 1 октября.