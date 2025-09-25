Латвийские пенсионеры констатировали, что правительство хочет сэкономить на их здоровье и благополучии

– Серебряная экономика — это часть экономики, связанная с пожилыми людьми: как с их потребностями, так и с тем, что они сами дают обществу. Речь идет не только о возрасте 65+, но и о каждом после 55 лет. Пожилые люди не пассивны: они путешествуют, посещают культурные мероприятия, делают покупки, продолжают учиться и работать. Многие занимаются волонтерством — помогают в больницах, школах, общественных организациях. Всё это — экономический оборот. Чем здоровее человек, тем больше он может участвовать. Но на рынке труда, к сожалению, царят предубеждения: после 55 лет труднее найти работу, работодателям часто нужна только молодость, а не опыт. Это неправильно, и об этом мы будем говорить 3 октября в Сейме на Дне пожилых людей. Нужно перестать смотреть на них как на «потребителей» и увидеть их реальный вклад.