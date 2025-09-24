Иллюстративное фото.
VSAA распространило важную информацию для проживающих за границей о продолжении выплаты латвийских пенсий
С 1 октября по 15 декабря латвийские пенсионеры, проживающие за рубежом, должны подать в Государственное агентство социального страхования (VSAA) заявление о продолжении выплаты пенсий в 2026 году, сообщает VSAA.
Это предусмотрено правилами Кабинета министров № 542 «Порядок выплаты государственных пенсий Латвийской Республики лицам после выезда на постоянное жительство за границу».
Как подать заявление:
- Удобнее всего сделать это удаленно: отправить заявление на официальный э-адрес VSAA или на электронную почту pasts@vsaa.gov.lv, подписав его безопасной электронной подписью Латвии (eID-карта/eParaksts mobile). В этом случае нотариальное подтверждение факта, что человек жив, прикладывать не нужно.
- По почте — обязательно с оригиналом нотариального удостоверения.
- Лично в любом отделении VSAA.
- Через доверенное лицо — по почте (с приложением доверенности) или при личном визите (с предъявлением доверенности). В этом случае нотариальное удостоверение также обязательно.
Живущие в странах ЕС/ЕЭЗ могут уточнить возможность подтверждения факта жизни в компетентных органах своей страны.
Проживающие в Канаде или на Гернси могут направить заполненную и заверенную компетентным органом форму Application for pension payment continuation.
Кому не нужно подавать заявление:
Пенсионерам из Литвы, Эстонии и Австралии (обмен информацией идет автоматически), а также проживающим в России, Беларуси и Украине (если выплаты осуществляются через местные органы).
Важные нюансы:
- Для продолжения получения пенсии по случаю потери кормильца необходимо нотариальное подтверждение того, что живы и получатель пенсии, и иждивенец (например, ребенок).
- Если иждивенец, достигший 18 лет, предоставляет справку об учебе, то нотариальное удостоверение можно не прикладывать.
- В отдельных случаях нотариальные действия за рубежом могут совершать и другие учреждения. Каждое подтверждение VSAA будет оценивать индивидуально.