Выяснилось, что все больше людей в Латвии сами копят себе деньги на пенсию
Почти половина — 46% жителей — не имеют ни привычки регулярно откладывать деньги, ни даже небольшой суммы на непредвиденные случаи, сообщает Swedbank. Тем не менее, заметны и положительные тенденции: уже пятая часть населения делает накопления на 3-м пенсионном уровне.
Однако в другие долгосрочные накопительные или инвестиционные решения средства вкладывает лишь примерно десятая часть жителей.
«Финансовую подушку» в размере хотя бы трёх месячных зарплат на непредвиденные случаи имеют 20% клиентов Swedbank. Наиболее активны в сбережениях жители Риги и Видземе (22%), за ними следуют Латгале и Селия (18%), а в Земгале и Курземе подушку безопасности имеют лишь 17% людей.
Большинство тех, кто всё же откладывает на непредвиденные расходы, хранят деньги на счёте, не инвестируя их. Лишь 11% таких вкладчиков используют инвестиционные продукты, доступные в банке, например инвестиционные фонды или накопительное страхование. Ещё около 22% населения вкладывают часть доходов в 3-й пенсионный уровень, заботясь о своей старости.
Очень малая часть общества — всего 3% жителей — имеют и подушку безопасности в размере трёх зарплат, и одновременно используют инвестиционные решения, позволяя свободным средствам работать на финансовых рынках.
Анализируя долю тех, кто вообще не делает накоплений (46% населения), видно, что в основном это люди с низкими доходами: у 61% ежемесячные доходы не превышают 700 евро, у 28% — от 700 до 1500 евро. В Риге и Видземе таких людей сравнительно меньше (45%), а наибольшая доля — в Латгале (53%).
