Население Латвии начало массово скупать новые квартиры. Эксперты объяснили, откуда у людей деньги
В сегменте новых проектов активность сделок в этом году достигла самого высокого уровня за последние годы. Об этом говорится в отчете компании по недвижимости Arco Real Estate.
В первой половине 2025 года объем продаж квартир был на треть выше, чем во втором полугодии прошлого года, а по сравнению с началом 2024 года рост превысил даже 46%. Наибольший рост сделок зафиксирован в рижских микрорайонах (+36%), однако и в центре активность увеличилась на 7%.
Резкий рост сделок
Руководитель отдела оценки «Arco Real Estate» Марис Лаукалейс охарактеризовал рост активности как действительно впечатляющий – настолько высокого уровня на рынке новых проектов не наблюдалось годами.
По его словам, до этого настроения покупателей существенно сдерживали внешние потрясения – неопределенность, вызванная пандемией Covid-19, вторжение России в Украину и связанный с ним рост цен на энергоресурсы. Высокие процентные ставки заставляли многих откладывать покупку жилья, особенно молодые семьи и покупателей «первой квартиры», для которых важно предсказуемое ежемесячное платежное бремя. Но сейчас ситуация изменилась: ставка Euribor опустилась до самого низкого уровня за последние годы, что дало мощный импульс оживлению рынка. «Люди, которые раньше колебались, вернулись с четкой целью – купить жилье», – подчеркнул Лаукалейс.
Роль сбережений и депозитов
Несмотря на то что в последние годы высокие ставки делали ипотечное кредитование сложным и рискованным, этот период оказался особенно благоприятным для накоплений.
«Депозитные ставки достигли максимума за десятилетие, позволив жителям безопасно размещать средства и получать значительные процентные доходы. Это означает, что бюджеты многих домохозяйств пополнились солидными сбережениями, которые теперь, при снижении Euribor, стали важным стартовым капиталом для покупки жилья», – поясняет Лаукалейс.
Все хотят компактные квартиры
По данным Arco Real Estate, в первой половине 2025 года наиболее востребованными были квартиры средней площади – 50–85 м². На них приходилось 57% всех сделок в микрорайонах. Как отмечает Марис Лаукалейс, рынок в этом году характеризует новая тенденция – спрос на большее количество комнат при компактной площади. Если в докризисные годы преобладали просторные квартиры площадью 90–150 м² с малым числом комнат, то сейчас покупатели выбирают меньшие, но функционально продуманные квартиры.
Тем временем цены на квартиры продолжают расти. К середине 2025 года зарегистрированная средняя цена сделок с квартирами новых проектов в микрорайонах составила 2212 евро за м² – на 4% выше, чем в начале года, и на 41% выше, чем в 2021 году.
Цена типичной квартиры к концу первой половины 2025 года составила 2600–2800 евро за м². В центре Риги и близлежащих районах зарегистрированная средняя цена сделок составила 2617 евро за м² – рост на 7% в годовом выражении, хотя немного ниже, чем в конце прошлого года.