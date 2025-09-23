Население Латвии начало массово скупать новые квартиры. Эксперты объяснили, откуда у людей деньги

По его словам, до этого настроения покупателей существенно сдерживали внешние потрясения – неопределенность, вызванная пандемией Covid-19, вторжение России в Украину и связанный с ним рост цен на энергоресурсы. Высокие процентные ставки заставляли многих откладывать покупку жилья, особенно молодые семьи и покупателей «первой квартиры», для которых важно предсказуемое ежемесячное платежное бремя. Но сейчас ситуация изменилась: ставка Euribor опустилась до самого низкого уровня за последние годы, что дало мощный импульс оживлению рынка. «Люди, которые раньше колебались, вернулись с четкой целью – купить жилье», – подчеркнул Лаукалейс.