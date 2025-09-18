Исход населения из Риги продолжается: в пригородах столицы резко дорожают квартиры

В обзоре отмечается, что в 2025 году сделки с квартирами в новых проектах вокруг Риги чаще всего заключались в ценовом диапазоне от 1200 до 1400 евро за квадратный метр. В этом ценовом сегменте сделки чаще всего происходили в Ропажском крае. Довольно много сделок регистрировалось и в диапазоне 1600–1800 евро за квадратный метр; большая часть из них — 39 % — пришлась на Марупский край.