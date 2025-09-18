Исход населения из Риги продолжается: в пригородах столицы резко дорожают квартиры
В краях вокруг Риги средняя цена сделок с квартирами в новых проектах в первом полугодии 2025 года составила 1779 евро за квадратный метр, что на 11 % выше, чем во втором полугодии 2024 года, и на 15 % выше, чем в первом полугодии 2024-го, говорится в последнем обзоре рынка серийных квартир компании Arco Real Estate.
Рост цен в сегменте новых проектов вокруг Риги был значительно выше, чем в рижских микрорайонах, где в 2025 году цены выросли лишь на 4 %, отмечается в отчёте.
В пригородах Риги число сделок значительно выросло: на 28 % по сравнению с концом 2024 года и на 39 % по сравнению с его первым полугодием.
По данным Arco Real Estate, в первой половине 2025 года чаще всего сделки с квартирами в новых проектах регистрировались в Марупском крае — 142 сделки. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло: в первой половине 2024 года было зарегистрировано 77 сделок, а за весь год — 180. В этом году, вероятнее всего, в Марупе будет значительно больше сделок, прогнозирует компания.
Второе место по числу сделок занял Ропажский край, где в первом полугодии 2025-го зарегистрировано 94 сделки, что на 47 % больше, чем за тот же период прошлого года. На третьем месте оказался Кекавский край, где количество сделок осталось примерно таким же, как годом ранее.
Самая высокая средняя цена сделок в новых проектах в первой половине 2025 года была в Марупском крае, где цены выросли в среднем на 13 %. Самая дорогая квартира в новом проекте в окрестностях Риги в первой половине 2025 года была продана в Марупском крае, в Пиньки, в посёлке Салиена, в проекте Parklife Apartamenti — более чем за 3500 евро за квадратный метр.
По данным Arco Real Estate, в первой половине 2025 года сильнее всего средняя цена выросла в Ропажском крае — на 16 %. В Саулкрастском крае, напротив, средняя цена сделок существенно снизилась — на 27 %, и там зафиксирована самая низкая средняя цена квартир в новых проектах в 2025 году. В Кекавском крае средняя цена также слегка снизилась — на 2 %.
В обзоре отмечается, что в 2025 году сделки с квартирами в новых проектах вокруг Риги чаще всего заключались в ценовом диапазоне от 1200 до 1400 евро за квадратный метр. В этом ценовом сегменте сделки чаще всего происходили в Ропажском крае. Довольно много сделок регистрировалось и в диапазоне 1600–1800 евро за квадратный метр; большая часть из них — 39 % — пришлась на Марупский край.
