За 10 лет квартиры в Латвии подорожали в два раза! Но все равно рост цен продолжается

Но все эти цифры меркнут на фоне того, насколько квартиры и дома в стране подорожало за последние 10 лет. По сравнению с 2015 годом цены на жильё во втором квартале 2025-го были выше на 110,2%. Цены на новые дома поднялись на 116,9%, а на подержанное жильё — на 107,5%. То есть, фактически стоимость недвижимости в стране выросла более чем в два раза.