За 10 лет квартиры в Латвии подорожали в два раза! Но все равно рост цен продолжается
Во втором квартале 2025 года, по сравнению с первым кварталом 2025-го, цены на жильё выросли в Латвии на 3,2%. Об этом сообщает Центральное статистическое управление.
По данным ЦСУ, цены на новое жильё за вышеуказанный период увеличились на 3,1%, а на вторичное жильё — на 3,2%.
Но если посмотреть в годовом разрезе, то рост еще более существенный. Во втором квартале 2025 года, по сравнению со вторым кварталом 2024-го, цены на жильё поднялись на 6,7%. Стоимость новых домов увеличилась на 1,2%, а средний уровень цен на жильё на «вторичном рынке» вырос на 8,3%.
Но все эти цифры меркнут на фоне того, насколько квартиры и дома в стране подорожало за последние 10 лет. По сравнению с 2015 годом цены на жильё во втором квартале 2025-го были выше на 110,2%. Цены на новые дома поднялись на 116,9%, а на подержанное жильё — на 107,5%. То есть, фактически стоимость недвижимости в стране выросла более чем в два раза.
Информация об изменениях цен на жильё в третьем квартале 2025 года будет опубликована 15 декабря 2025 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что эстонцы поражены - рынок недвижимости в Латвии растет, а у них - стагнирует.