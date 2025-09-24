В стране ЕС большинство людей не верит, что пенсии обеспечат им достойную старость. А какая ситуация в Латвии?

STEM также спрашивал респондентов, предпочли бы они, чтобы размер пенсий зависел от предыдущих доходов на работе, как сейчас, или чтобы все пенсионеры получали примерно одинаковую среднюю сумму. Пенсию, привязанную к доходам, поддержали 66% опрошенных, что на пять пунктов больше, чем год назад.