В стране ЕС большинство людей не верит, что пенсии обеспечат им достойную старость. А какая ситуация в Латвии?
Большинство чешских граждан считают, что действующая пенсионная система несправедлива. Таких людей сейчас 56%. Об этом сообщают чешские СМИ.
При этом количество тех, кто уверен, что пенсии обеспечат достойную старость составляет 29%. Такие данные приведены в исследовании агентства STEM. Кстати, средняя пенсия по старости в Чехии на середину 2025 года составляла около 21 000 крон (865 евро).
Доля людей в Чехии, считающих, что средняя пенсия покрывает базовые потребности пенсионеров, не изменилась по сравнению с прошлым годом – таких 37%, в то время как 63% считают обратное.
STEM также спрашивал респондентов, предпочли бы они, чтобы размер пенсий зависел от предыдущих доходов на работе, как сейчас, или чтобы все пенсионеры получали примерно одинаковую среднюю сумму. Пенсию, привязанную к доходам, поддержали 66% опрошенных, что на пять пунктов больше, чем год назад.
Количество людей, считающих нынешнюю пенсионную систему в Чехии нестабильной и требующей реформы, выросло на шесть пунктов – сейчас так думают 73% населения.
В Латвии размеры пенсий тоже мало кто считает достаточными. Недавно проведенное исследование, о котором писал Otkrito.lv, показывает, что большинство людей в пожилом возрасте намерено сосредоточиться на покрытии базовых потребностей — расходов на питание, коммунальные услуги и медицину.
Жители Латвии ожидают, что в пенсионные годы их основные расходы будут связаны с медицинскими услугами (78%) и коммунальными платежами (73%), за которыми следуют траты на продукты питания (66%). В то же время в Литве и Эстонии на первых позициях находятся расходы на продукты и жильё, а медицина замыкает тройку приоритетных статей.