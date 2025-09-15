Медицина, коммуналка и еда: жителей Латвии на пенсии шикарная жизнь не ждет

Согласно данным ОЭСР, к 2050 году в странах Балтии на каждые 100 налогоплательщиков придётся около 55 пенсионеров, причём уже сейчас примерно треть пенсионеров сталкивается с финансовыми трудностями. Эксперты предполагают, что накопления в рамках 1-го и 2-го уровней пенсионной системы в будущем, скорее всего, будут составлять лишь половину от доходов перед выходом на пенсию.