Медицина, коммуналка и еда: жителей Латвии на пенсии шикарная жизнь не ждет
В странах Балтии выход на пенсию нередко означает более скромный образ жизни и финансовые трудности: доходы жителей Латвии после выхода на пенсию составляют менее 53% по сравнению с их последней зарплатой.
Исследование, проведённое банком SEB, показывает, что большинство людей в пожилом возрасте намерено сосредоточиться на покрытии базовых потребностей — расходов на питание, коммунальные услуги и медицину.
Жители Латвии ожидают, что в пенсионные годы их основные расходы будут связаны с медицинскими услугами (78%) и коммунальными платежами (73%), за которыми следуют траты на продукты питания (66%). В то же время в Литве и Эстонии на первых позициях находятся расходы на продукты и жильё, а медицина замыкает тройку приоритетных статей.
Траты на одежду, развлечения и путешествия во всех странах Балтии планируются более скромно. Выделять средства на поездки готов лишь каждый пятый (21%) житель Латвии и Эстонии, тогда как в Литве эта статья немного популярнее — её ставят в приоритет 26% опрошенных.
Интересно, что в Эстонии сравнительно чаще подчёркивается необходимость погашения финансовых обязательств: выплату кредитов как важную статью пенсионных расходов назвали 23% жителей. Это значительно больше, чем в Латвии (4%) и Литве (5%), и может свидетельствовать о более широком распространении ипотечных или потребительских кредитов среди эстонцев.
Согласно данным ОЭСР, к 2050 году в странах Балтии на каждые 100 налогоплательщиков придётся около 55 пенсионеров, причём уже сейчас примерно треть пенсионеров сталкивается с финансовыми трудностями. Эксперты предполагают, что накопления в рамках 1-го и 2-го уровней пенсионной системы в будущем, скорее всего, будут составлять лишь половину от доходов перед выходом на пенсию.
