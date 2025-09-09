Обнаружено, что многие жители Латвии не отреагировали на важные изменения в пенсионной системе

«С учётом прогнозируемого развития демографической ситуации в Латвии, пенсионный 1-й уровень, то есть государственная пенсия по возрасту, не сможет обеспечить и близкого к тому уровня доходов, к которому привык работающий человек. Старение общества означает, что имеющийся пенсионный капитал придётся делить на всё большее число людей, и государственной пенсии будет всё труднее заменять зарплату, получаемую до выхода на пенсию. Текущие прогнозы показывают, что к 2050 году одного пенсионера будут содержать уже только двое работающих, а не трое, как в среднем сейчас. В таких условиях своевременные действия самих жителей и создание накоплений являются ключом к финансово стабильной старости», — говорят эксперты.