Обнаружено, что многие жители Латвии не отреагировали на важные изменения в пенсионной системе
С января этого года вступили в силу изменения в пенсионной системе, которые затрагивают практически каждого работающего: на три года ставка взносов во 2-й пенсионный уровень снижена на один процентный пункт, эта часть перенаправлена в 1-й уровень. То есть взносы во 2-й уровень уменьшены с 6% до 5%, что означает меньшие личные накопления в будущем.
Хотя взносы во 2-й уровень составляют лишь часть общего пенсионного капитала, они являются важной опорой, на которую рассчитывают многие жители. Однако до сих пор на эти изменения активно отреагировали лишь 12% населения, начав формировать дополнительные накопления к своей пенсии, свидетельствуют данные опроса, проведенного Luminor.
«С учётом прогнозируемого развития демографической ситуации в Латвии, пенсионный 1-й уровень, то есть государственная пенсия по возрасту, не сможет обеспечить и близкого к тому уровня доходов, к которому привык работающий человек. Старение общества означает, что имеющийся пенсионный капитал придётся делить на всё большее число людей, и государственной пенсии будет всё труднее заменять зарплату, получаемую до выхода на пенсию. Текущие прогнозы показывают, что к 2050 году одного пенсионера будут содержать уже только двое работающих, а не трое, как в среднем сейчас. В таких условиях своевременные действия самих жителей и создание накоплений являются ключом к финансово стабильной старости», — говорят эксперты.
Но результаты опроса показывают, что в целом лишь 12% респондентов, реагируя на изменения в пенсионной системе, начали активно заботиться о своём будущем. 8% начали формировать дополнительные накопления на старость, ещё 4% увеличили объём взносов в уже существующие накопительные инструменты, например, в 3-й пенсионный уровень. 11% опрошенных указали, что пока никаких изменений не сделали, но рассматривают возможность в будущем начать формировать дополнительные накопления — в основном это были жители в возрасте от 18 до 29 лет.
Подавляющее большинство — 54% респондентов — заявили, что никаких изменений в своих накоплениях и их объёмах не сделали. Результаты опроса показывают, что лишь небольшая часть жителей — 14% — вообще не знали об изменениях в пенсионной системе. Чаще всего это были молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
