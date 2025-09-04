Власти ЛР раскрыли, кому именно поднимут возраст выхода на пенсию по выслуге лет
Кабинет министров рассмотрел и принял подготовленный Государственной канцелярией информационный доклад «Об изменениях в системе пенсий за выслугу лет». В итоге был достигнут компромисс относительно увеличения возраста выхода на пенсию за выслугу лет.
Как сообщает в этой связи Министерство внутренних дел, изменения в части увеличения возраста выхода на пенсию не затронут должностных лиц учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения со специальными званиями, которые уже прослужили 15 лет, но ещё не достигли возраста выхода на пенсию за выслугу лет.
«Система пенсий за выслугу лет будет упорядочена так, чтобы она была справедливой в долгосрочной перспективе и, что особенно важно, честной по отношению к каждому сотруднику служб внутренних дел, которые обеспечивают безопасность людей в Латвии, рискуя своим здоровьем и жизнью. Достигнутый компромисс очень важен, потому что в категории, где люди фактически уже имеют право на выслугу, но ещё не достигли 50-летнего возраста, находится очень большое количество полицейских, пожарных, пограничников и сотрудников Управления мест заключения», - комментирует Рихардс Козловскис, министр внутренних дел.
Министр также отметил, что работники служб внутренних дел являются одной из крупнейших групп получателей пенсий за выслугу лет, и в дальнейшем, после реформы системы, такие пенсии будут сохранены для всех служб внутренних дел.
Увеличение возраста выхода на пенсию за выслугу лет будет касаться тех должностных лиц учреждений системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения со специальными званиями, у которых на 1 января 2027 года выслуга составит менее 15 лет. Повышение возраста будет происходить постепенно в течение десяти лет, увеличиваясь на полгода каждый год, пока не достигнет 55 лет.
До конца сентября ответственным министерствам поручено подготовить изменения в регулировании, которые будут включены в процесс формирования государственного бюджета на 2026–2029 годы. Также Министерство внутренних дел совместно со службами внутренних дел подготовит предложения по тем категориям должностей, для которых сохранится прежний возраст выхода на пенсию за выслугу лет — 50 лет. Окончательное решение об упорядочении системы пенсий за выслугу лет предстоит принять Сейму.
