Власти ЛР раскрыли, кому именно поднимут возраст выхода на пенсию по выслуге лет

«Система пенсий за выслугу лет будет упорядочена так, чтобы она была справедливой в долгосрочной перспективе и, что особенно важно, честной по отношению к каждому сотруднику служб внутренних дел, которые обеспечивают безопасность людей в Латвии, рискуя своим здоровьем и жизнью. Достигнутый компромисс очень важен, потому что в категории, где люди фактически уже имеют право на выслугу, но ещё не достигли 50-летнего возраста, находится очень большое количество полицейских, пожарных, пограничников и сотрудников Управления мест заключения», - комментирует Рихардс Козловскис, министр внутренних дел.