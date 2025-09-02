Завидовать нечему: Минкульт назвал размеры особых пенсий, которые получают балерины и актеры

«Выполняя поручение правительства и разрабатывая изменения в системе пенсий за выслугу лет для работников культуры, мы будем учитывать специфику их труда и утрату профессиональных способностей. Важно, чтобы работники культуры продолжали получать необходимую социальную защиту, чтобы культурные организации Латвии не теряли квалифицированных сотрудников и не страдала ни доступность культуры в стране, ни представительство Латвии на международном уровне, ни доходы государственного бюджета», — заявила после заседания правительства министр культуры Агнесе Лаце.