Наконец-то названы профессии, для которых в Латвии хотят отменить пенсии по выслуге лет
На следующей неделе, 2 сентября, в правительстве будет рассмотрен информационный доклад о реформе системы пенсий по выслуге лет. В нем впервые конкретно названы профессии, представители которых будут исключены из круга получателей пенсий по выслуге лет.
Подготовленное Государственной канцелярией предложение предусматривает для лиц, занятых профессиях, представителям которых положены эти особые пенсии, и находящихся на службе или в трудовых отношениях на 1 января 2027 года (за исключением тех, кто к этой дате уже приобретет право на такую пенсию), постепенное увеличение стажа и возраста выхода на пенсию на шесть месяцев ежегодно — до пяти лет, а для прокуроров — до десяти лет. Также предлагается исключить из расчета пенсии последние два месяца.
В то же время для лиц, которые к 1 января 2027 года накопят стаж менее десяти лет, помимо указанных изменений будет изменена формула расчета пенсии: она будет исчисляться исходя из полученной заработной платы за 120-месячный период, заканчивающийся за два месяца до ухода с работы.
Кроме того, для этих лиц минимальный и максимальный размер пенсии по выслуге будет уменьшен на 10–20 процентных пунктов, с выравниванием между службами, в том числе на пять процентных пунктов — если лицо увольняется или освобождается от должности.
С 1 января 2027 года из круга профессий, дающих право на пенсию по выслуге лет, планируется исключить дипломатов, прокуроров, судей (для них будет предусмотрена специальная пенсия), артистов балета, артистов цирка, хористов, актеров кукольного театра, оркестрантов, вокалистов-солистов, театральных актеров (для представителей творческих профессий будет предусмотрена поддержка при переквалификации в другую профессию), а также все должности и профессии, в которых исполнение служебных или трудовых обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая исполнителей вспомогательных функций. Пенсии отберут только у тех, кто начнет работать в указанных профессиях после конца 2026 года. Тех, кто уже работает в этих профессиях, лишать спецпенсий не будут.
Ранее Otkrito.lv писал о среднем размере пенсий по выслуге лет в Латвии - обычным пенсионерам остается только завидовать.