Наконец-то названы профессии, для которых в Латвии хотят отменить пенсии по выслуге лет

С 1 января 2027 года из круга профессий, дающих право на пенсию по выслуге лет, планируется исключить дипломатов, прокуроров, судей (для них будет предусмотрена специальная пенсия), артистов балета, артистов цирка, хористов, актеров кукольного театра, оркестрантов, вокалистов-солистов, театральных актеров (для представителей творческих профессий будет предусмотрена поддержка при переквалификации в другую профессию), а также все должности и профессии, в которых исполнение служебных или трудовых обязанностей не связано с регулярной угрозой здоровью и жизни, включая исполнителей вспомогательных функций. Пенсии отберут только у тех, кто начнет работать в указанных профессиях после конца 2026 года. Тех, кто уже работает в этих профессиях, лишать спецпенсий не будут.