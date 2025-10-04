От 12 до 500 рублей в месяц: как работала пенсионная система в СССР
От 12 до 500 рублей в месяц: как работала пенсионная система в СССР

Отдел информации

Otkrito.lv

История пенсионной системы в Советском Союзе началась гораздо позже, чем сама страна, — только летом 1956 года. До этого такого понятия, как пенсия, для советских людей просто не существовало.

Интересно, что даже в «идеальном» Советском Союзе пенсионная система была далека от идеала. Размер выплат зависел от категории граждан, и различия часто были несправедливыми.

Когда в СССР начали платить пенсии

После образования СССР его граждане принялись строить «светлое будущее». И действительно, в 50-е годы оно казалось куда светлее, чем в 20-е, особенно для пожилых людей. Ведь до 1956 года понятия пенсии в современном смысле просто не было.

Первые выплаты появились в 1928 году, но только для отдельных категорий — в основном шахтеров и текстильщиков. В середине 1930-х пенсии начали получать городские рабочие и служащие, однако суммы были символическими и ниже прожиточного минимума.

В 1932 году впервые был установлен пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но полноценная пенсионная система появилась лишь 14 июля 1956 года, когда был принят закон, четко определяющий условия выхода на пенсию.

Согласно этому закону:

  • мужчины могли выходить на пенсию с 60 лет при стаже не менее 25 лет;
  • женщины — с 55 лет при стаже не менее 20 лет.

Раньше на пенсию могли уходить работавшие в тяжелых условиях (например, на Крайнем Севере) и представители социальных профессий — учителя, врачи и др.

С 1956 года пенсии начали получать и сотрудники госучреждений, но колхозники — сельские труженики — стали получать их только с 1964 года, причем значительно меньшие.

Каков был размер пенсий в СССР

Размер пенсии зависел от заработка. В среднем городские пенсионеры получали от 70 до 120 рублей в месяц, минимальная (социальная) пенсия составляла 35 рублей — её давали тем, у кого не хватало трудового стажа.

Колхозники получали еще меньше — от 12 до 40 рублей, так как считались членами кооперативов, которым, по мнению властей, полагались меньшие выплаты. Кроме того, пенсионный возраст для них был выше: 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

В среднем по стране пенсия составляла около 67 рублей.

Как рассчитывались пенсии в СССР

Будущему пенсионеру предоставлялись два варианта расчета пенсии:

  • исходя из зарплаты за последний год перед выходом на пенсию;
  • либо по средней зарплате за любые пять лет из десяти лет непрерывного трудового стажа.

За длительный стаж полагались надбавки:

  • 10 % к пенсии за 15 лет работы,
  • 20 % — за 25 лет на одном месте при общем стаже не менее 35 лет.

Однако максимальная пенсия для обычных граждан не превышала 120 рублей.

«Привилегированная каста»

В СССР существовала и так называемая «привилегированная каста» — люди, получавшие персональные пенсии. Их назначали:

  • выдающимся ученым,
  • Героям Советского Союза и Социалистического Труда,
  • кавалерам трёх орденов Славы,
  • заслуженным большевикам,
  • отставным военным командирам,
  • а также высокопоставленным партийным деятелям — например, секретарям ЦК или кандидатам в члены Политбюро.

Размер таких персональных пенсий составлял от 140 до 500 рублей в месяц.

В середине 1980-х годов пенсии немного выросли — к 1985 году средняя составляла около 70 рублей, но колхозники по-прежнему получали меньше — примерно 47 рублей.

