От 12 до 500 рублей в месяц: как работала пенсионная система в СССР
История пенсионной системы в Советском Союзе началась гораздо позже, чем сама страна, — только летом 1956 года. До этого такого понятия, как пенсия, для советских людей просто не существовало.
Интересно, что даже в «идеальном» Советском Союзе пенсионная система была далека от идеала. Размер выплат зависел от категории граждан, и различия часто были несправедливыми.
Когда в СССР начали платить пенсии
После образования СССР его граждане принялись строить «светлое будущее». И действительно, в 50-е годы оно казалось куда светлее, чем в 20-е, особенно для пожилых людей. Ведь до 1956 года понятия пенсии в современном смысле просто не было.
Первые выплаты появились в 1928 году, но только для отдельных категорий — в основном шахтеров и текстильщиков. В середине 1930-х пенсии начали получать городские рабочие и служащие, однако суммы были символическими и ниже прожиточного минимума.
В 1932 году впервые был установлен пенсионный возраст — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Но полноценная пенсионная система появилась лишь 14 июля 1956 года, когда был принят закон, четко определяющий условия выхода на пенсию.
Согласно этому закону:
- мужчины могли выходить на пенсию с 60 лет при стаже не менее 25 лет;
- женщины — с 55 лет при стаже не менее 20 лет.
Раньше на пенсию могли уходить работавшие в тяжелых условиях (например, на Крайнем Севере) и представители социальных профессий — учителя, врачи и др.
С 1956 года пенсии начали получать и сотрудники госучреждений, но колхозники — сельские труженики — стали получать их только с 1964 года, причем значительно меньшие.
Каков был размер пенсий в СССР
Размер пенсии зависел от заработка. В среднем городские пенсионеры получали от 70 до 120 рублей в месяц, минимальная (социальная) пенсия составляла 35 рублей — её давали тем, у кого не хватало трудового стажа.
Колхозники получали еще меньше — от 12 до 40 рублей, так как считались членами кооперативов, которым, по мнению властей, полагались меньшие выплаты. Кроме того, пенсионный возраст для них был выше: 65 лет для мужчин и 60 для женщин.
В среднем по стране пенсия составляла около 67 рублей.
Как рассчитывались пенсии в СССР
Будущему пенсионеру предоставлялись два варианта расчета пенсии:
- исходя из зарплаты за последний год перед выходом на пенсию;
- либо по средней зарплате за любые пять лет из десяти лет непрерывного трудового стажа.
За длительный стаж полагались надбавки:
- 10 % к пенсии за 15 лет работы,
- 20 % — за 25 лет на одном месте при общем стаже не менее 35 лет.
Однако максимальная пенсия для обычных граждан не превышала 120 рублей.
«Привилегированная каста»
В СССР существовала и так называемая «привилегированная каста» — люди, получавшие персональные пенсии. Их назначали:
- выдающимся ученым,
- Героям Советского Союза и Социалистического Труда,
- кавалерам трёх орденов Славы,
- заслуженным большевикам,
- отставным военным командирам,
- а также высокопоставленным партийным деятелям — например, секретарям ЦК или кандидатам в члены Политбюро.
Размер таких персональных пенсий составлял от 140 до 500 рублей в месяц.
В середине 1980-х годов пенсии немного выросли — к 1985 году средняя составляла около 70 рублей, но колхозники по-прежнему получали меньше — примерно 47 рублей.