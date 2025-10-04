Раз не в состоянии обеспечить, помогите хотя бы с работой - пенсионеры надеются хоть на какую-то помощь Сейма
Федерация пенсионеров Латвии призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, нанимающих людей старше 50 лет. Инициатива направлена на поддержку "серебряной экономики" и продление трудовой активности пожилых.
Федерация пенсионеров Латвии призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают на работу людей старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Такой призыв содержится в резолюции, поданной федерацией в Сейм. В документе отмечается, что, учитывая тенденцию старения общества и заботясь о поддержании качества жизни людей старшего возраста, федерация предлагает Сейму разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год с целью максимально долго сохранять каждого трудоспособного человека на латвийском рынке труда.
В частности, предлагается рассмотреть возможность внедрения в Латвии принципа «три в одном», что означает представительство трёх поколений в учреждениях и компаниях, где занято 60 и более сотрудников.
Также федерация призывает Сейм уже в 2026 году подготовить поправки в налоговое законодательство и с 2027 года ввести льготы для работодателей, принимающих на работу людей старше 50 лет. Это позволило бы представителям данной возрастной группы работать на полставки или четверть ставки, а работодателям компенсировалась бы соответствующая часть налогов, уплачиваемых в госбюджет.
Как сообщалось, в пятницу в парламенте прошёл День сеньоров, в рамках которого пенсионеры вместе с политиками обсуждали так называемую «серебряную экономику», информировала пресс-служба Сейма. Мероприятие в здании парламента было организовано по случаю Международного дня пожилых людей, который отмечается во всём мире 1 октября.
Согласно информации, размещённой на сайте Фонда интеграции общества, «серебряная экономика» — это сектор экономики, в котором активно участвуют люди старше 65 лет.