Раз не в состоянии обеспечить, помогите хотя бы с работой - пенсионеры надеются хоть на какую-то помощь Сейма

Федерация пенсионеров Латвии призывает Сейм с 2027 года ввести налоговые льготы для работодателей, которые принимают на работу людей старше 50 лет, в том числе пенсионеров. Такой призыв содержится в резолюции, поданной федерацией в Сейм. В документе отмечается, что, учитывая тенденцию старения общества и заботясь о поддержании качества жизни людей старшего возраста, федерация предлагает Сейму разработать государственную политику на период с 2027 по 2031 год с целью максимально долго сохранять каждого трудоспособного человека на латвийском рынке труда.