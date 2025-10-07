В Эстонии и Литве людям разрешили забрать свои пенсионные накопления. А в Латвии тоже могут так сделать?
"На что могут рассчитывать будущие пенсионеры Латвии, Литвы и Эстонии и что мы можем сделать сами, чтобы в старости жить достойно?", - пишет в своем комментарии Юта Эжерскиене, председатель правления банка Citadele.
В Эстонии пир закончился
До 2021 года участие во втором пенсионном уровне было обязательным во всех странах Балтии. Первой изменила законодательство Эстония, разрешив жителям снимать накопленные средства. Реформа предусматривала три варианта: остаться во втором уровне, снять накопленные деньги или открыть собственный инвестиционный пенсионный счет, перевести туда средства и управлять ими самостоятельно. В последнем случае подоходный налог платить было не нужно, но при досрочном снятии средств применялся налог в размере 20%.
Латвия и Литва внимательно следили за эстонским экспериментом, и закономерно в обеих странах возникли дискуссии о подобных изменениях. Можно только догадываться, чего ожидало эстонское правительство, но сразу после вступления реформы в силу более 250 тысяч человек, то есть почти 30% населения, сняли свои накопления до выхода на пенсию. По данным Министерства финансов Эстонии, вариант с открытием личного инвестиционного пенсионного счета не получил большого отклика.
Из 5,7 миллиарда евро, накопленных во втором пенсионном уровне, было снято 1,34 миллиарда. Из этой суммы удержан 20% подоходный налог, и на счета тех, кто вышел из системы, поступил примерно 1 миллиард евро. На личные пенсионные инвестиционные счета перевели лишь 47 миллионов евро.
Согласно данным Банка Эстонии, деньги сняли в основном люди без сбережений, с большими кредитами или те, кто не мог получить желаемый заем в банке. Примерно четверть потратила средства на потребление — чаще всего на автомобили и бытовую технику. Рост потребления в Эстонии привел к увеличению инфляции, что затронуло всех жителей, а настоящие последствия этой реформы особенно сильно скажутся на будущем этих людей в старости.
Литва на перепутье
Опыт Эстонии казался хорошим примером для анализа, но государства, как и люди, часто повторяют чужие ошибки. Несмотря на критику Еврокомиссии, Сейм Литвы этим летом также одобрил реформу второго пенсионного уровня.
Новые правила предусматривают, что жители больше не будут автоматически включены в пенсионную систему накоплений — они смогут из нее полностью выйти, единовременно снять 25% средств или всю сумму в случае тяжелой болезни. Тем, кто останется в системе, государство продолжит делать взносы в размере 1,5%.
По сравнению с Эстонией налоги на снятие накоплений в Литве значительно ниже — 3% при досрочном изъятии четверти суммы. Те, кто накопил от 5400 до 10 800 евро, смогут снять всё сразу, но только в определенный период (2026–2027 годы). Эти средства, как и накопления, снятые после выхода на пенсию, будут освобождены от налогов.
Объем активов пенсионных фондов второго уровня в Литве сейчас составляет 9,1 миллиарда евро, или 11,6% ВВП. По оценкам, из системы могут выйти около 20% участников, но, учитывая эстонский пример, эти прогнозы выглядят слишком оптимистично — скорее всего, будет снята половина накопленных средств. Около пятой части денег вложат в недвижимость, но большая часть просто будет потрачена.
Это, вероятно, приведет к росту ВВП, инфляции и цен на жилье. Еврокомиссия уже предупредила, что такая реформа может замедлить развитие литовского рынка капитала и ограничить доступ малого и среднего бизнеса к финансам. Международный валютный фонд заявил, что в будущем это приведет к снижению пенсий и усилению давления на госбюджет из-за старения населения. Это касается не только Литвы, но и всей Европы. Будущие пенсионеры будут получать меньшие пенсии, а работающие — платить больше налогов.
Ответственность и латвийский путь
В Латвии также обсуждалась идея разрешить досрочное снятие средств второго уровня. Когда-то даже собирались подписи на сайте manabalss.lv за подачу инициативы в Сейм. К счастью, эти дискуссии затихли, и остается надеяться, что в предвыборной гонке политикам не придет в голову снова играть с этим вопросом.
В прошлом году было решено временно перенаправить 1 процентный пункт отчислений со второго уровня в первый — распределительную государственную систему. Тогда многие выступали против, требуя не трогать накопления. Власти пообещали вернуть этот процент через четыре года. Таким образом, с начала этого года в Латвии во второй пенсионный уровень направляется 5% от зарплаты (вместо прежних 6%), а 15% — в первый.
Главная проблема, как и в других странах Балтии, — низкий интерес людей к своему второму пенсионному уровню и к пенсии вообще. По опросу дочерней компании банка Citadele — CBL Asset Management, только каждый четвертый латвиец подсчитал, сколько денег ему может понадобиться на пенсии. Более того, примерно половина имеет лишь поверхностное представление о втором уровне и даже не знает, куда направляются их средства.
Эстонский опыт стал тревожным сигналом о недостатке финансовой грамотности. Литовцам еще предстоит пройти через подобный выбор, а в Латвии хочется верить, что до этого не дойдет и жители станут активнее интересоваться своими накоплениями.
