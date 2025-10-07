В Эстонии и Литве людям разрешили забрать свои пенсионные накопления. А в Латвии тоже могут так сделать?

Согласно данным Банка Эстонии, деньги сняли в основном люди без сбережений, с большими кредитами или те, кто не мог получить желаемый заем в банке. Примерно четверть потратила средства на потребление — чаще всего на автомобили и бытовую технику. Рост потребления в Эстонии привел к увеличению инфляции, что затронуло всех жителей, а настоящие последствия этой реформы особенно сильно скажутся на будущем этих людей в старости.