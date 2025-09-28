НАТО усиливает миссию в Балтийском море после атак дронов в Дании
НАТО увеличит присутствие в Балтийском регионе после инцидентов с дронами в Дании. В субботу альянс сообщил, что усиливает миссию в Балтийском море с привлечением фрегата ПВО и других ресурсов в ответ на вторжения дронов в Дании.
Как сообщили Вооруженные силы Дании, в ночь на субботу неопознанные дроны были замечены рядом с военными объектами страны. Это произошло после серии аналогичных случаев у аэропортов и объектов критической инфраструктуры на этой неделе.
В понедельник вечером аэропорт Копенгагена — крупнейший в Северной Европе — был закрыт на несколько часов из-за появления в его воздушном пространстве нескольких крупных дронов. В последующие дни временно прекращали работу пять небольших датских аэропортов, как гражданских, так и военных. В ответ НАТО заявило, что будет «проводить еще более усиленное наблюдение с использованием новых многопрофильных ресурсов в регионе Балтийского моря».
В заявлении альянса говорится, что новые ресурсы включают «платформы для сбора разведданных, наблюдения и разведки, а также как минимум один фрегат противовоздушной обороны». Представитель НАТО уточнил, что детали о том, какие страны предоставят дополнительные силы, разглашаться не будут, сообщает Reuters.
Эти силы усилят миссию НАТО Baltic Sentry, начатую в январе в ответ на серию инцидентов, связанных с повреждением энергетических кабелей, телекоммуникационных линий и газопроводов на дне Балтийского моря. В рамках миссии НАТО уже задействованы фрегаты, патрульная авиация и морские дроны для защиты критической инфраструктуры.
В этом месяце альянс также запустил миссию Eastern Sentry для усиления обороны восточного фланга Европы после нарушений российского воздушного пространства в Польше.
Во вторник НАТО предупредило Россию, что готово использовать «все необходимые военные и невоенные инструменты» для защиты союзников после того, как Эстония заявила о нарушении своего воздушного пространства тремя российскими истребителями МиГ-31. По данным эстонской стороны, самолеты находились в ее воздушном пространстве 12 минут, прежде чем их сопроводили итальянские истребители НАТО.
Россия отвергла обвинения, заявив, что ее самолеты не нарушали воздушное пространство Эстонии, а дроны не планировали наносить удары по целям в Польше.
Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в субботу отметил, что угроза со стороны дронов является «высокой», и страна примет меры для собственной защиты.