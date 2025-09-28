НАТО усиливает миссию в Балтийском море после атак дронов в Дании

В понедельник вечером аэропорт Копенгагена — крупнейший в Северной Европе — был закрыт на несколько часов из-за появления в его воздушном пространстве нескольких крупных дронов. В последующие дни временно прекращали работу пять небольших датских аэропортов, как гражданских, так и военных. В ответ НАТО заявило, что будет «проводить еще более усиленное наблюдение с использованием новых многопрофильных ресурсов в регионе Балтийского моря».