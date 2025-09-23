НАТО выступило с заявлением: "Мы будем использовать все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя"

Россия не должна питать никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать — в полном соответствии с международным правом — все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания угроз с любых направлений. Мы продолжим реагировать в то время, в том месте и тем способом, которые сочтём необходимыми. Наша приверженность статье 5 остаётся нерушимой.