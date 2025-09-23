НАТО выступило с заявлением: "Мы будем использовать все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя"
Североатлантический совет собрался сегодня утром по просьбе Эстонии в соответствии со статьёй 4 Вашингтонского договора, чтобы провести консультации и решительно осудить опасное нарушение Россией воздушного пространства Эстонии 19 сентября.
23 сентября НАТО опубликовало официальное заявление:
"Верховный главнокомандующий объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) проинформировал Совет об инциденте, в ходе которого три вооружённых российских самолёта МиГ-31 более десяти минут находились в воздушном пространстве Эстонии. Реакция НАТО была быстрой и решительной: самолёты союзников были подняты в воздух, чтобы перехватить и вывести их за пределы эстонской территории.
Это вторжение — часть более широкой модели всё более безответственного поведения России. Это уже второй случай за две недели, когда Североатлантический совет собирается по статье 4. 10 сентября Совет проводил консультации после крупномасштабного нарушения российского происхождения воздушного пространства Польши беспилотниками. Ранее с аналогичными нарушениями столкнулись и другие союзники — Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния. Мы выражаем полную солидарность со всеми союзниками, чьё воздушное пространство было нарушено.
Россия несёт полную ответственность за эти действия, которые ведут к эскалации, создают риск просчётов и угрожают жизням людей. Эти нарушения должны быть прекращены.
Ответ НАТО на безрассудные действия России останется жёстким. 12 сентября мы начали операцию "Восточный страж", направленную на усиление позиций НАТО вдоль всего восточного фланга. Мы укрепим свои возможности и усилим потенциал сдерживания и обороны, включая эффективную систему противовоздушной обороны.
Россия не должна питать никаких сомнений: НАТО и союзники будут использовать — в полном соответствии с международным правом — все необходимые военные и невоенные средства для защиты себя и сдерживания угроз с любых направлений. Мы продолжим реагировать в то время, в том месте и тем способом, которые сочтём необходимыми. Наша приверженность статье 5 остаётся нерушимой.
Союзники не позволят подобным и другим безответственным действиям России поколебать их неизменную решимость поддерживать Украину, чья безопасность в рамках её законного права на самооборону против жестокой и ничем не спровоцированной войны агрессии со стороны России напрямую способствует и нашей общей безопасности".