НАТО применило статью 4 после залета дронов в Польшу. Что это значит?

По словам Будриса, оценка ситуации в настоящее время имеет решающее значение для принятия дальнейших решений. Варшава называет инцидент масштабной провокацией, направленной против Польши - действующих в регионе мер недостаточно. «Необходимо увеличить масштаб действующих здесь мер. Это не только наша граница, это граница всего НАТО, и поэтому обязанность защищать лежит не только на нас. Мы выполняем свой долг, но НАТО также должно инвестировать», – заявил Будрис.