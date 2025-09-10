НАТО применило статью 4 после залета дронов в Польшу. Что это значит?
Решение Польши активировать статью 4 Договора НАТО в связи с нарушениями воздушного пространства российскими дронами свидетельствует о серьёзности ситуации, сказал министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, упомянув также о возможном размещении дополнительных сил в регионе.
НАТО применило статью 4 Североатлантического договора в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщил телеканалу Polsat пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка.
Статья 4 НАТО предусматривает, что государства-члены будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон окажется под угрозой.
«Мы знаем, что Польша запросила консультации по статье 4. Все эти прецеденты, когда в НАТО проводились консультации по статье 4, (...) все эти обсуждения завершались принятием конкретных решений. Что дополнительно должно и может сделать НАТО?» — сказал глава МИД журналистам в среду.
«Эта показывает, прежде всего, что союзники очень серьёзно относятся к этой ситуации и что здесь, в регионе, вероятно, будут размещены дополнительные силы», — добавил он.
Это уже восьмой случай применения этой статьи с момента основания альянса в 1949 году. Переговоры в среду – это уже третий случай применения статьи 4 в связи с вторжениями России и её вторжением в Украину.
По словам Будриса, оценка ситуации в настоящее время имеет решающее значение для принятия дальнейших решений. Варшава называет инцидент масштабной провокацией, направленной против Польши - действующих в регионе мер недостаточно. «Необходимо увеличить масштаб действующих здесь мер. Это не только наша граница, это граница всего НАТО, и поэтому обязанность защищать лежит не только на нас. Мы выполняем свой долг, но НАТО также должно инвестировать», – заявил Будрис.
Летом в Литве было зафиксировано два инцидента, когда беспилотники «Гербера» вторглись в воздушное пространство страны. Один из них нёс два килограмма взрывчатки.
После этих событий эксперты НАТО провели оценку системы наблюдения за воздушным пространством Литвы. В настоящее время они готовят анализ, который будет представлен Верховному главнокомандующему Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) Алексусу Гринкевичу, прибывающему в Вильнюс в среду.