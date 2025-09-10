В Польшу залетели дроны - они были сбиты. Власти собрали экстренный совет безопасности
Вооруженные силы Польши ночью сбили цели, которые нарушили воздушную границу страны, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. В свою очередь, оперативное командование вооруженных сил Польши уточнило, что границу пересекли «объекты типа дронов», и несколько из них были сбиты. В настоящее время ведется поиск обломков сбитых дронов.
По словам властей, дроны залетели в польское воздушное пространство после того, как Россия нанесла ракетный и дроновый удар по Украине.
«Проводится операция, связанная с несколькими нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия применила оружие. Я постоянно нахожусь на связи с президентом и министром обороны. Я получил доклад прямо от командира операции», — написал Дональд Туск на платформе X.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду сообщил, что самолеты, мобилизованные в ответ на повторные нарушения воздушного пространства страны во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолеты применили оружие против враждебных объектов», — заявил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».
Польские вооруженные силы назвали нарушение воздушного пространства, произошедшее во время удара России по Украине, «актом агрессии».
«После сегодняшней атаки Российской Федерации на территорию Украины произошло беспрецедентное нарушение воздушного пространства Польши объектами типа дронов», — говорится в сообщении оперативного командования.
«Это акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности наших граждан», — подчеркнули военные.
Командир операции принял решение «нейтрализовать» дроны, представлявшие угрозу, и несколько из них были сбиты. Вооруженные силы Польши сообщили, что в настоящее время ведется поиск обломков.
Ранее украинские мониторинговые каналы сообщали, что несколько российских беспилотников залетели в Польшу через Западную Украину.
Вооруженные силы Польши заявили, что совместно с союзниками по НАТО подняли в воздух самолеты и привели в полную боевую готовность наземные силы противовоздушной обороны.
Польша собрала экстренный совет безопасности.
В социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что сбитые в Польше дроны подтверждают, что агрессия России против Украины напрямую затрагивает и нас, поэтому «необходимо принимать соответствующие меры».
Full support and solidarity with our Polish friends and allies over the incursion of Russian drones in Poland. Clear testimony that Russian aggression in Ukraine affects us directly and appropriate measures must be taken. Allies are and should be working together. @NawrockiKn— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 10, 2025