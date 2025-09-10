"Необходимо принимать соответствующие меры": Ринкевич - об инциденте с залетевшими в Польшу дронами
Сбитые в Польше дроны подтверждают, что агрессия России против Украины напрямую затрагивает и нас, поэтому «необходимо принимать соответствующие меры», заявил в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.
Политик подтвердил полную поддержку и солидарность с Польшей в связи с проникновением российских дронов в её воздушное пространство. «Союзники работают и должны работать вместе», — написал Эдгар Ринкевич.
Full support and solidarity with our Polish friends and allies over the incursion of Russian drones in Poland. Clear testimony that Russian aggression in Ukraine affects us directly and appropriate measures must be taken. Allies are and should be working together. @NawrockiKn— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 10, 2025
В свою очередь, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс подчеркнул, что на востоке страны постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны, чтобы идентифицировать и сбить дроны государства-агрессора, если такие появятся в воздушном пространстве Латвии.
По словам Пуданса, минувшая ночь в Польше доказала, что алгоритмы сотрудничества с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства эффективны.
«Проводится операция, связанная с несколькими нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия применила оружие. Я постоянно на связи с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от командира операции», — написал Туск на платформе X.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду сообщил, что самолёты, мобилизованные в ответ на повторные нарушения воздушного пространства страны во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолёты применили оружие против враждебных объектов», — заявил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».
Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили, что несколько российских беспилотников залетели в Польшу через Западную Украину.
Вооружённые силы Польши заявили, что вместе с союзниками по НАТО подняли в воздух самолёты и привели в полную боевую готовность наземные силы противовоздушной обороны.