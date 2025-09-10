"Необходимо принимать соответствующие меры": Ринкевич - об инциденте с залетевшими в Польшу дронами
фото: LETA
Эдгар Ринкевич.
В Латвии

"Необходимо принимать соответствующие меры": Ринкевич - об инциденте с залетевшими в Польшу дронами

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Сбитые в Польше дроны подтверждают, что агрессия России против Украины напрямую затрагивает и нас, поэтому «необходимо принимать соответствующие меры», заявил в социальных сетях президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Политик подтвердил полную поддержку и солидарность с Польшей в связи с проникновением российских дронов в её воздушное пространство. «Союзники работают и должны работать вместе», — написал Эдгар Ринкевич.

В свою очередь, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспар Пуданс подчеркнул, что на востоке страны постоянно дежурят подразделения противовоздушной обороны, чтобы идентифицировать и сбить дроны государства-агрессора, если такие появятся в воздушном пространстве Латвии.

По словам Пуданса, минувшая ночь в Польше доказала, что алгоритмы сотрудничества с истребителями миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства эффективны.

«Проводится операция, связанная с несколькими нарушениями воздушной границы Польши. Против объектов армия применила оружие. Я постоянно на связи с президентом и министром обороны. Получил доклад непосредственно от командира операции», — написал Туск на платформе X.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду сообщил, что самолёты, мобилизованные в ответ на повторные нарушения воздушного пространства страны во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолёты применили оружие против враждебных объектов», — заявил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».

Ранее украинские мониторинговые каналы сообщили, что несколько российских беспилотников залетели в Польшу через Западную Украину.

Вооружённые силы Польши заявили, что вместе с союзниками по НАТО подняли в воздух самолёты и привели в полную боевую готовность наземные силы противовоздушной обороны.

Темы

Эдгар РинкевичНАТОПольшаПрезидент ЛатвииКаспар Пуданс

Другие сейчас читают