"Необходимо принимать соответствующие меры": Ринкевич - об инциденте с залетевшими в Польшу дронами

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в среду сообщил, что самолёты, мобилизованные в ответ на повторные нарушения воздушного пространства страны во время российского удара по Украине, открыли огонь по «враждебным объектам». «Самолёты применили оружие против враждебных объектов», — заявил он в соцсетях, добавив: «Мы постоянно на связи с руководством НАТО».