Силиня: Латвия усиливает меры против дронов, но полной защиты пока нет

После вторжения российских дронов на территорию Польши в Латвии на данный момент таких угроз не констатировано, заявила в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении премьер-министр Эвика Силиня. Сегодня утром она связалась с командующим НВС Каспарсом Пудансом, и в данный момент аналогичных угроз не констатировано.