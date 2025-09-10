СМИ: залет 19-ти дронов в Польшу мог быть намеренным, но НАТО не рассматривает это как атаку

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной атаки Россия запустила около 415 дронов и более 40 ракет, из которых как минимум восемь были направлены на Польшу. Он отметил, что это создаёт опасный прецедент в войне, и призвал союзников к решительной реакции. «Сегодня был ещё один шаг эскалации — российско-иранские “шахеды” действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Это был не один “шахед”, который можно было бы назвать случайностью, а как минимум восемь ударных дронов, направленных в сторону Польши», — написал Зеленский в X.