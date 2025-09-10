СМИ: залет 19-ти дронов в Польшу мог быть намеренным, но НАТО не рассматривает это как атаку
Польша сбила дроны, которые в среду вошли в её воздушное пространство во время масштабной российской атаки на западную Украину. Польша, которая является членом НАТО, назвала это вторжение «актом агрессии», отметив, что это первый случай, когда страна альянса открыла огонь в ходе войны.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что полет российских дронов в Польшу во время атаки на Украину свидетельствует о безнаказанности президента России Владимира Путина и расширении им войны. «Путин продолжает эскалацию, расширяет свою войну и испытывает Запад, - написал Сибига в X. - Эта ситуация показывает, что наконец нужно принять решение о предоставлении партнёрских возможностей ПВО в соседних странах для перехвата дронов и ракет в украинском воздушном пространстве, включая те, которые приближаются к границам НАТО».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время ночной атаки Россия запустила около 415 дронов и более 40 ракет, из которых как минимум восемь были направлены на Польшу. Он отметил, что это создаёт опасный прецедент в войне, и призвал союзников к решительной реакции. «Сегодня был ещё один шаг эскалации — российско-иранские “шахеды” действовали в воздушном пространстве Польши, в воздушном пространстве НАТО. Это был не один “шахед”, который можно было бы назвать случайностью, а как минимум восемь ударных дронов, направленных в сторону Польши», — написал Зеленский в X.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сделал несколько заявлений. В их кратком изложении:
- за ночь было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши, значительная часть дронов залетела из Беларуси
- дроны, представлявшие прямую угрозу, были сбиты, жертв нет
- ситуация сейчас, по-видимому, под контролем
- Польша готова реагировать на атаки и провокации
- нарушение воздушного пространства Польши, вероятно, было крупномасштабной провокацией
- консультации с союзниками продолжаются после инцидента
По словам главы дипломатии ЕС Кайи Каллас, предварительные данные указывают на то, что проникновение российских дронов в европейское воздушное пространство было преднамеренным, а не случайным.
«Война России не заканчивается, а обостряется. Мы должны повысить цену для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы», — написала Каллас в X.
Источник в НАТО сообщил Reuters, что альянс не рассматривает вторжение дронов на территорию Польши как атаку. По его словам, предварительные данные свидетельствуют о намеренном проникновении шести–десяти российских дронов. «Это был первый случай, когда самолёты НАТО вступили в действие против потенциальных угроз в воздушном пространстве союзников», — добавил источник, уточнив, что системы ПВО Patriot в регионе зафиксировали дроны своими радарами, но не применяли оружие.
В ночной операции участвовали польские истребители F-16, нидерландские F-35, итальянские самолёты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и самолёты-заправщики, находившиеся в совместной эксплуатации НАТО, сообщает Reuters.
Выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Комиссия предложит новую программу Qualitative Military Edge, направленную на поддержку инвестиций в укрепление военного потенциала Украины. «Сегодня мы стали свидетелями безрассудного и беспрецедентного нарушения воздушного пространства Польши и Европы более чем 10 российскими дронами-шахедами. Европа полностью солидарна с Польшей», — подчеркнула фон дер Ляйен.
Она также заявила, что ЕС должен найти новый способ финансирования обороны Украины против России, используя денежные средства, связанные с российскими активами, замороженными в Европе. «Это война России. И именно Россия должна за неё платить. Поэтому нам необходимо срочно работать над новым решением по финансированию украинских военных усилий на основе замороженных российских активов», — сказала фон дер Ляйен в своей речи.
Она не уточнила деталей о том, как будет построен механизм репарационного займа, но отметила, что Украина будет выплачивать его только после того, как Россия выплатит военные репарации. Суммы фон дер Ляйен не назвала.
Ранее страны G7 уже договорились о предоставлении Украине $50 млрд, которые будут возвращены за счёт прибыли от примерно $300 млрд российских активов, замороженных в странах «Большой семёрки».
Российская атака дронов, которые также пересекли территорию Польши, является испытанием оборонных возможностей стран НАТО, и трудно поверить, что это всего лишь совпадение, заявил в среду премьер-министр Чехии Петр Фиала.
«Режим (президента России Владимира) Путина угрожает всей Европе и систематически проверяет, как далеко он может зайти», — написал Фиала в X.
Начальник Генерального штаба Беларуси генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск сбил несколько дронов, которые сбились с курса из-за радиоэлектронных помех во время обмена ударами между Россией и Украиной. «Некоторые из потерянных дронов были уничтожены силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики», — сказал Муравейко. Он добавил, что Польша и Литва были уведомлены о приближении дронов. При этом он не уточнил, дроны какой страны были сбиты.