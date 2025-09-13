Мнение: миссия НАТО "Восточный страж" важна, но Россию она не остановит
фото: Agencja Wyborcza.pl via REUTERS
Президент Польши Кароль Навроцкий посетил 31-ю тактическую авиабазу на следующий день после нарушения воздушного пространства страны российскими дронами.
Мнение

Мнение: миссия НАТО "Восточный страж" важна, но Россию она не остановит

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Создание миссии НАТО «Восточный страж» оценивается положительно, однако вряд ли она удержит Россию от дальнейших провокаций. Об этом агентству LETA заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами и Военно-воздушными силами Латвии, экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.

Он подчеркнул, что появление такой миссии считает позитивным, значимым и важным шагом НАТО. «Очень велика роль инициативы», — отметил Маклаков.

Решение принято после того, как в воздушное пространство Польши вторглись около 19 российских беспилотников. Однако, по мнению эксперта, подобная инициатива должна была появиться гораздо раньше.

«Три года войны уже позади, и дроны залетали в Латвию, Румынию и Польшу. Поэтому считаю, что эта инициатива запоздалая, но всё же хорошо, что она есть. Побеждает тот, у кого есть инициатива», — сказал Маклаков.

Он также не считает, что залёт российских дронов в воздушное пространство Польши был случайностью или ошибкой, как это допускал президент США Дональд Трамп. По мнению Маклакова, создание «Восточного стража» не остановит Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО — они могут происходить и на море, и на суше. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, очень важно действовать проактивно.

Как ранее сообщало Министерство обороны, в миссии «Восточный страж» планируется использовать сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения дронов. По словам Маклакова, речь идёт о многоуровневых системах наблюдения за воздушным пространством, способных фиксировать дроны на различных территориях. Оружие может быть разным, но главное — чтобы оно было эффективно для уничтожения целей.

Напомним, что в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО выступило с инициативой укрепления обороны восточного фланга альянса.

«НАТО начинает операцию "Восточный страж", чтобы ещё больше усилить наши позиции на восточном фланге», — заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем.

По его словам, операция развёрнута с участием ресурсов Дании, Франции, Великобритании и Германии.

Темы

Дональд ТрампНАТОРоссияСШАМинистерство обороныМарк Рютте

Другие сейчас читают