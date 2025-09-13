Мнение: миссия НАТО "Восточный страж" важна, но Россию она не остановит

Он также не считает, что залёт российских дронов в воздушное пространство Польши был случайностью или ошибкой, как это допускал президент США Дональд Трамп. По мнению Маклакова, создание «Восточного стража» не остановит Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО — они могут происходить и на море, и на суше. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, очень важно действовать проактивно.