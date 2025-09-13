Мнение: миссия НАТО "Восточный страж" важна, но Россию она не остановит
Создание миссии НАТО «Восточный страж» оценивается положительно, однако вряд ли она удержит Россию от дальнейших провокаций. Об этом агентству LETA заявил бывший командующий Национальными вооруженными силами и Военно-воздушными силами Латвии, экс-посол в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков.
Он подчеркнул, что появление такой миссии считает позитивным, значимым и важным шагом НАТО. «Очень велика роль инициативы», — отметил Маклаков.
Решение принято после того, как в воздушное пространство Польши вторглись около 19 российских беспилотников. Однако, по мнению эксперта, подобная инициатива должна была появиться гораздо раньше.
«Три года войны уже позади, и дроны залетали в Латвию, Румынию и Польшу. Поэтому считаю, что эта инициатива запоздалая, но всё же хорошо, что она есть. Побеждает тот, у кого есть инициатива», — сказал Маклаков.
Он также не считает, что залёт российских дронов в воздушное пространство Польши был случайностью или ошибкой, как это допускал президент США Дональд Трамп. По мнению Маклакова, создание «Восточного стража» не остановит Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО — они могут происходить и на море, и на суше. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, очень важно действовать проактивно.
Как ранее сообщало Министерство обороны, в миссии «Восточный страж» планируется использовать сенсоры и вооружения для обнаружения и уничтожения дронов. По словам Маклакова, речь идёт о многоуровневых системах наблюдения за воздушным пространством, способных фиксировать дроны на различных территориях. Оружие может быть разным, но главное — чтобы оно было эффективно для уничтожения целей.
Напомним, что в ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши НАТО выступило с инициативой укрепления обороны восточного фланга альянса.
«НАТО начинает операцию "Восточный страж", чтобы ещё больше усилить наши позиции на восточном фланге», — заявил в пятницу генеральный секретарь альянса Марк Рютте на совместной пресс-конференции с верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе американским генералом Алексусом Гринкевичем.
По его словам, операция развёрнута с участием ресурсов Дании, Франции, Великобритании и Германии.