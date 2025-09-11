"Россия пытается проверить, где проходят красные линии НАТО". Что пишут мировые СМИ и говорят западные политики в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу
Беспрецедентное вторжение в Польшу десятков российских беспилотников, часть из которых была сбита над ее территорией, скорее всего, не было случайным, отмечают западные политики и эксперты. По их мнению, Кремль целенаправленно проверяет на прочность НАТО, его системы ПВО и готовность Запада к эскалации. Польша оказалась ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны, отметил польский премьер Дональд Туск. Журналисты видят в случившемся попытку Москвы найти «красные линии» альянса и доказательство того, что угроза со стороны России для Европы стала осязаемой как никогда.
Утром 10 сентября польская армия сообщила о «беспрецедентном» нарушении воздушного пространства российскими беспилотниками. Военные назвали произошедшее «актом агрессии, который представляет реальную угрозу безопасности граждан». По разным данным (Воздушных сил ВСУ, источников Reuters, Туска, местных СМИ), в воздушное пространство Польши вторглись от восьми до 23 БПЛА. Армия подняла по тревоге истребители, и часть российских беспилотников была сбита.
Днем НАТО по просьбе Польши активировало четвертую статью устава. Она предусматривает, что государства-члены альянса будут консультироваться друг с другом в случае, если, по их мнению, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.
Wyborcza: «Это не конец российских провокаций»
Журналист польской газеты Wyborcza Бартош Велиньский отмечает: хорошая новость заключается в том, что Польша уже приняла меры и смогла себя защитить; плохая — в том, что это не конец российских провокаций. «Произошли беспрецедентные события. Впервые в истории Россия вступила в конфронтацию с НАТО над европейской территорией. Впервые мы стали свидетелями массированного вторжения российских беспилотников в воздушное пространство НАТО.
И впервые ВВС НАТО ответили на эту провокацию огнем. Эскалация со стороны России, несмотря на то, что мы всё еще находимся в фазе гибридной войны, стала фактом. Это исторический момент, и с сегодняшнего дня наша жизнь, несомненно, начнет стремительно меняться. Российская угроза, реальная уже много лет, стала ощутимой», — считает он.
Россия месяцами «унижала Трампа», изображая готовность вести переговоры о прекращении огня на Украине, в то время как на самом деле бомбит Украину с каждым днем всё интенсивнее, подчеркивает Велиньский. Трамп же игнорировал дипломатические унижения и призывы европейских союзников прекратить заигрывать с Россией и наконец поддержать украинцев, сражающихся с ней. «То, что Россия решила проверить НАТО в этой ситуации, совершенно неудивительно. Мы должны показать России, что не потерпим подобных провокаций. Наряду с демонстрацией единства в Польше и Европе необходима демонстрация силы», — сказал журналист.
Politico: «Путин испытывает НАТО, атакуя Польшу с помощью беспилотников»
Вторжение беспилотников выглядит как эскалация со стороны Владимира Путина, направленная на проверку обороноспособности НАТО, пишет Politico.
Как отмечают журналисты издания, вторжение в воздушное пространство Польши представляет собой серьезную эскалацию по сравнению с августовским инцидентом, когда одиночный дрон упал в сотне километров от Варшавы. Тогда европейские лидеры незамедлительно обвинили Путина в преднамеренной попытке испытать прочность НАТО. Но никаких серьезных последствий для Москвы не было. «Новая провокация Кремля» происходит в крайне чувствительный дипломатический момент, подчеркивают в Politico: «В то время как президент США Дональд Трамп оценивает реальные перспективы мирного соглашения с Путиным, последний продолжает настаивать, что наносит удары лишь по военным целям в Украине, наращивая смертоносные авиаудары».
The Guardian: «Маловероятно, что это был несчастный случай»
Польша успешно перехватила дроны, «показала быструю реакцию на угрозу и продемонстрировала сотрудничество между союзниками», сказала The Guardian старший научный сотрудник Chatham House Мэрион Мессмер. Однако, как отмечает экспертка, судя по количеству беспилотников, оказавшихся в воздушном пространстве страны, маловероятно, что это был несчастный случай.
И это даже несмотря на то, что Беларусь утверждает обратное: по ее словам, навигационные системы беспилотников дали сбой, и из-за этого они отклонились от курса. «Сейчас НАТО не рассматривает это нарушение воздушного пространства как преднамеренное нападение, но в совокупности с другими недавними действиями в “серой зоне” это говорит о том, что Россия пытается проверить, где проходят красные линии альянса», — отмечает собеседница The Guardian.
Le Monde: «Всего за несколько дней до военных учений»
Нападение произошло всего через несколько часов после того, как Туск объявил о закрытии границы Польши с Беларусью из-за совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025», которые пройдут с 13 по 16 сентября, отмечают журналисты Le Monde. Учения вызывают особую обеспокоенность Варшавы. По словам польского премьер-министра, цель учений России и Беларуси — сымитировать оккупацию «Сувалкского коридора».
Это узкая полоса земли протяженностью 100 километров, расположенная между Беларусью и Калининградской областью. Именно здесь пролегает граница между Литвой и Польшей. Этот коридор является единственным сухопутным маршрутом, соединяющим страны Балтии с остальной частью Европы через территории ЕС и НАТО. «России и ее союзнику [Беларуси] достаточно захватить его, чтобы перекрыть сухопутный доступ к странам Балтии. Этот сценарий вызывает опасения с тех пор, как Владимир Путин начал наступление на Крым и Донбасс в 2014 году, а затем на всю Украину в 2022 году», — отметили в Le Monde.
The New York Times: «Путин убежден в своем военном превосходстве»
В воскресенье Россия нанесла по Украине самый массированный ракетно-авиационный удар за всю историю конфликта, обращает внимание The New York Times. Затем, в среду, напряженность с Западом резко возросла, когда российские дроны пролетели над территорией Польши, совершив «впечатляющее вторжение в воздушное пространство страны НАТО», отмечает руководитель московского бюро издания Антон Трояновский. «Путин дает понять, что убежден в своем военном превосходстве. Для союзников Киева в Европе его предупреждение заключается в том, что их ждет опасность, если они реализуют свои планы по развертыванию войск в Украине. Трампу он сигнализирует, что не пойдет на компромисс в отношении своих ключевых требований, при этом утверждая, что Россия по-прежнему готова к сделке», — написал он.
Даже случайное вторжение может быстро выйти из-под контроля, отмечается в другой статье NYT. Польша и другие страны Восточной Европы уже находятся в состоянии повышенной готовности из-за опасений, что «экспансионистские планы Кремля могут выйти за пределы Украины и распространиться на территории, некогда входившие в коммунистический блок».
Для многих западных чиновников вторжение БПЛА стало еще одним признаком того, что Россия не была и никогда не будет настроена серьезно на мир на чьих-либо условиях, кроме условий Путина, отмечают в NYT.
Лидеры ЕС: «Европа будет защищать каждый квадратный сантиметр своей территории»
Польша находится ближе всего к открытому конфликту со времен Второй мировой войны, заявил в среду премьер-министр страны Дональд Туск. «У меня нет оснований утверждать, что мы находимся на грани войны, но черта перейдена, и сейчас ситуация несравненно опаснее, чем прежде», — сказал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед Европейским парламентом, осудила «опасное» и «беспрецедентное» нарушение польского и европейского воздушного пространства «более чем десятью российскими беспилотниками Shahed». «Европа полностью солидарна с Польшей», — заявила она, добавив, что ЕС «будет защищать каждый квадратный сантиметр своей территории».
Нарушение Россией воздушного пространства Польши, по всей видимости, было преднамеренным, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в X. «Мы стали свидетелями самого серьезного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это был преднамеренный акт, а не случайность», — написала она.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал действия России «безрассудными», но выразил мнение, что Альянс отреагировал «очень эффективно». По его словам, сейчас проводится «полная оценка» ситуации, но независимо от того, было ли это вторжение «намеренным или нет, оно абсолютно безответственно и опасно». «Мое послание Путину ясно: прекратите войну в Украине, прекратите нарушать наше воздушное пространство и знайте, что мы бдительны и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — добавил он.
Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши совершенно недопустимо, отметил президент Франции Эммануэль Макрон. «Я самым решительным образом осуждаю эти действия. Призываю Россию прекратить это безрассудство. Вновь заявляю польскому народу и его правительству о нашей полной солидарности. В ближайшее время я проведу переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мы не будем идти на компромиссы в вопросах безопасности союзников», — заявил он в X.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что «глубоко обеспокоен» «вопиющим и беспрецедентным нарушением воздушного пространства Польши и НАТО российскими беспилотниками». «Это крайне опасный акт России, который лишь напоминает нам о вопиющем пренебрежении Путина к миру», — подчеркнул британский лидер, поблагодарив «силы НАТО и польские силы, которые быстро отреагировали, чтобы защитить Альянс».
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис также предостерег от эскалации в Восточной Европе: «Никто не в безопасности здесь, никто не в безопасности в регионе, никто не в безопасности в Европе и внутри Альянса, поскольку подобные инциденты могут очень быстро привести к эскалации. Мы крайне заинтересованы — пожалуй, сильнее всех — в том, чтобы избежать подобных сценариев».
Федеральный министр иностранных дел Германии Йоханн Вадепуль также осудил вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши. «Россия тем самым легкомысленно пошла на опасную эскалацию», — заявил политик. Вадепуль отметил, что события прошлой ночи показывают, насколько сложным является текущее время для европейской безопасности.