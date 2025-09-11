"Россия пытается проверить, где проходят красные линии НАТО". Что пишут мировые СМИ и говорят западные политики в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу

В воскресенье Россия нанесла по Украине самый массированный ракетно-авиационный удар за всю историю конфликта, обращает внимание The New York Times. Затем, в среду, напряженность с Западом резко возросла, когда российские дроны пролетели над территорией Польши, совершив «впечатляющее вторжение в воздушное пространство страны НАТО», отмечает руководитель московского бюро издания Антон Трояновский. «Путин дает понять, что убежден в своем военном превосходстве. Для союзников Киева в Европе его предупреждение заключается в том, что их ждет опасность, если они реализуют свои планы по развертыванию войск в Украине. Трампу он сигнализирует, что не пойдет на компромисс в отношении своих ключевых требований, при этом утверждая, что Россия по-прежнему готова к сделке», — написал он.