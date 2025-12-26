Жители Елгавского края получат возможность использовать необычную бесплатную услугу
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Жители Елгавского края получат возможность использовать необычную бесплатную услугу

Отдел новостей

Otkrito.lv

В Елгавском крае до 20 января 2026 года можно бесплатно избавиться от рождественской ели, передав ее на вторичную переработку, сообщили в самоуправлении края.

SIA Jelgavas novada KU, обеспечивающее услуги по утилизации бытовых отходов на административных территориях волостей Элея, Глуда, Яунсвирлаукас, Калнциемс, Лиелплатоне, Ливберзе, Платоне, Сесава, Свете, Валгунде, Вилце, Вирцава и Залениеки Елгавского края, призывает размещать елки на созданных самоуправлением площадках для сбора садовых и парковых отходов.

Жителям многоквартирных домов необходимо до 20 января 2026 года доставить елки к контейнерам во дворах своих домов, разместив их рядом с контейнерами.

SIA CleanR, которое обеспечивает обращение с отходами на территориях волостей Озолниеки, Цену и Салгале Елгавского края, призывает жителей частных домов заявлять о вывозе елок. После получения информации от жителей компания сформирует специальный маршрут для вывоза елок и заранее проинформирует о дне вывоза. Не позднее чем за день до вывоза елку необходимо оставить в месте, где обычно выставляются контейнеры.

Жителям многоквартирных домов вывоз елок необходимо согласовывать с управляющим своего дома, который проинформирует о дате вывоза.

Перед сдачей елки ее необходимо освободить от всех праздничных украшений, допускается сдавать только натуральные елки. Если елка была в горшке, ее нужно извлечь из горшка и удалить почву. Если высота елки превышает 2,5 метра, ее необходимо распилить на более мелкие части.

Бесплатный вывоз елок будет обеспечен до 20 января 2026 года, после этого услуга станет платной.

Темы

CleanRОзолниекиКалнциемсЭлеяЕлгавский край

Другие сейчас читают