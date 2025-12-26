Жители Елгавского края получат возможность использовать необычную бесплатную услугу

SIA CleanR, которое обеспечивает обращение с отходами на территориях волостей Озолниеки, Цену и Салгале Елгавского края, призывает жителей частных домов заявлять о вывозе елок. После получения информации от жителей компания сформирует специальный маршрут для вывоза елок и заранее проинформирует о дне вывоза. Не позднее чем за день до вывоза елку необходимо оставить в месте, где обычно выставляются контейнеры.