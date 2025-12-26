Жители Елгавского края получат возможность использовать необычную бесплатную услугу
В Елгавском крае до 20 января 2026 года можно бесплатно избавиться от рождественской ели, передав ее на вторичную переработку, сообщили в самоуправлении края.
SIA Jelgavas novada KU, обеспечивающее услуги по утилизации бытовых отходов на административных территориях волостей Элея, Глуда, Яунсвирлаукас, Калнциемс, Лиелплатоне, Ливберзе, Платоне, Сесава, Свете, Валгунде, Вилце, Вирцава и Залениеки Елгавского края, призывает размещать елки на созданных самоуправлением площадках для сбора садовых и парковых отходов.
Жителям многоквартирных домов необходимо до 20 января 2026 года доставить елки к контейнерам во дворах своих домов, разместив их рядом с контейнерами.
SIA CleanR, которое обеспечивает обращение с отходами на территориях волостей Озолниеки, Цену и Салгале Елгавского края, призывает жителей частных домов заявлять о вывозе елок. После получения информации от жителей компания сформирует специальный маршрут для вывоза елок и заранее проинформирует о дне вывоза. Не позднее чем за день до вывоза елку необходимо оставить в месте, где обычно выставляются контейнеры.
Жителям многоквартирных домов вывоз елок необходимо согласовывать с управляющим своего дома, который проинформирует о дате вывоза.
Перед сдачей елки ее необходимо освободить от всех праздничных украшений, допускается сдавать только натуральные елки. Если елка была в горшке, ее нужно извлечь из горшка и удалить почву. Если высота елки превышает 2,5 метра, ее необходимо распилить на более мелкие части.
Бесплатный вывоз елок будет обеспечен до 20 января 2026 года, после этого услуга станет платной.