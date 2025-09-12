НАТО объявляет о новой операции по укреплению безопасности на восточном фланге

НАТО начинает операцию "Восточный дозор", чтобы еще больше укрепить наши позиции на восточном фланге", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с американским генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим силами НАТО в Европе. Он добавил, что операция будет развернута в ближайшие дни и в ней примут участие датские, французские, британские и немецкие силы. "Наряду с более традиционными военными возможностями, эти усилия также будут включать элементы, разработанные для решения конкретных проблем, связанных с использованием беспилотников", - заявил Рютте.