НАТО объявляет о новой операции по укреплению безопасности на восточном фланге
НАТО объявила о запуске операции "Восточный дозор" в ответ на нарушение воздушного пространства Польши российскими дронами.
В ответ на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши НАТО выдвинула инициативу по укреплению обороны своих членов, расположенных на восточном фланге, заявил в пятницу генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
НАТО начинает операцию "Восточный дозор", чтобы еще больше укрепить наши позиции на восточном фланге", - сказал Рютте на совместной пресс-конференции с американским генералом Алексусом Гринкевичем, главнокомандующим силами НАТО в Европе. Он добавил, что операция будет развернута в ближайшие дни и в ней примут участие датские, французские, британские и немецкие силы. "Наряду с более традиционными военными возможностями, эти усилия также будут включать элементы, разработанные для решения конкретных проблем, связанных с использованием беспилотников", - заявил Рютте.
"Комплексная и многоуровневая противовоздушная оборона, как воздушная, так и наземная, будет иметь решающее значение в будущем", - сказал Гринкевич.
"Мы продолжаем анализировать инциденты, произошедшие в среду, и выяснять, но независимо от того, были ли действия России преднамеренными или нет, Россия нарушила воздушное пространство НАТО", - сказал Рютте, имея в виду 19 российских беспилотников, вошедших в воздушное пространство Польши. "Было ли это намеренно или непреднамеренно, это опасно и неприемлемо", - подчеркнул лидер альянса.
Рютте отметил, что инцидент в среду стал "крупнейшей концентрацией нарушений воздушного пространства НАТО", но не единичным случаем, поскольку нарушения воздушного пространства имели место в Румынии, Эстонии, Латвии и Литве.
Некоторые европейские политики считают, что есть основания полагать, что нарушение воздушного пространства Польши было неслучайным. Однако президент США Дональд Трамп предположил, что проникновение беспилотников могло быть случайным, хотя Польша это категорически отрицает.