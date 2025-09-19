Российские истребители незаконно вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут
Российские истребители незаконно вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут

Три российских МИГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пролетев над Финским заливом без плана полета и связи. МИД Эстонии назвал инцидент "беспрецедентно грубым" и потребовал объяснений от Москвы.

Три российских истребителя МИГ-31 в пятницу утром без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом вблизи острова Вайндлоо и провели в нем около 12 минут.

У самолетов отсутствовал план полета, они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.

МИД Эстонии в пятницу вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ему ноту о нарушении воздушной границы Эстонии.

"Россия уже три раза нарушила воздушную границу Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство проникли три истребителя, является беспрецедентно грубым, - сказал глава МИД Маргус Цахкна. - На растущую агрессивность со стороны России следует отвечать усилением политического и экономического давления".

Это четвертое за этот год нарушение воздушного пространства Эстонии со стороны российских самолетов.

