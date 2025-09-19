Российские истребители незаконно вторглись в воздушное пространство Эстонии на 12 минут

"Россия уже три раза нарушила воздушную границу Эстонии, что само по себе неприемлемо, но сегодняшнее нарушение, в ходе которого в наше воздушное пространство проникли три истребителя, является беспрецедентно грубым, - сказал глава МИД Маргус Цахкна. - На растущую агрессивность со стороны России следует отвечать усилением политического и экономического давления".