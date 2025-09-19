Эстония будет добиваться консультаций по статье 4 НАТО из-за российских истребителей
Правительство Эстонии решило в пятницу, что по предложению главы МИД будет добиваться консультаций по статье 4 НАТО в связи с вторжением трех российских истребителей МиГ-31 в воздушное пространство.
По словам премьер-министра Кристена Михала, Эстония в качестве ответного шага на российские провокации будет добиваться консультаций по статье 4 НАТО.
«Подобное нарушение абсолютно неприемлемо и ответ НАТО на любые провокации должен быть сплоченным и сильным. Мы считаем необходимым провести консультации с союзниками, чтобы все находились в общем информационном пространстве и мы могли договориться о следующих совместных шагах. Весь альянс серьезно относится к этому инциденту», - сказал премьер-министр.
«Нарушение границы произошло над Финским заливом. Российские истребители провели в воздушном пространстве Эстонии в общей сложности 12 минут, - сказал Михал. - Ситуация была под контролем. Истребители НАТО отреагировали и вынудили российские самолеты покинуть воздушное пространство».
Российские самолеты вошли в воздушное пространство Эстонии с северо-востока, над Финским заливом их контролировали финские самолеты. В воздушном пространстве Эстонии контроль переняли истребители ВВС Италии F-35, которые сейчас участвуют в Эмари в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, и сопроводили российские истребители за пределы эстонского воздушного пространства. У российских самолетов отсутствовал план полета и они летели с отключенными транспондерами. На момент нарушения у самолетов также отсутствовала двусторонняя радиосвязь со Службой управления воздушным движением Эстонии.
По словам премьер-министра, подобный провокационный шаг со стороны России показывает, что развязанная хозяевами Кремля агрессивная война в Украине не идет желаемым образом и что их цель — отвлечь внимание и помощь от Украины, вынуждая страны НАТО сильнее сфокусироваться на защите своей территории. «Мы с союзниками должны добиться того, чтобы и Москва поняла, что мы не намерены реагировать на подобные нарушения с безразличием или в одиночестве. Этот инцидент вновь подтвердил, что миссия патрулирования союзников работает, а истребители НАТО быстро отреагировали на нарушение воздушной границы, но мы считаем необходимым из-за участившихся провокационных шагов России добиваться консультаций по статье 4 НАТО, чтобы обсудить дальнейшие шаги союзников», - сказал глава МИД Маргус Цахкна.
«Нарушение воздушной границы Эстонии Россией абсолютно неприемлемо. Россия продолжает войну в Украине и ведет себя все более агрессивно в отношении Эстонии и всего восточного фланга НАТО, что демонстрируют недавние события в Польше и Румынии. Защитные механизмы НАТО сработали. Альянс ответил решительно, дислоцированные в Эстонии итальянские истребители незамедлительно поднялись в воздух и заставили нарушителей покинуть воздушное пространство Эстонии. Этот инцидент демонстрирует, что заработавшая недавно мера бдительности НАТО Eastern Sentry должна укрепить ПВО альянса на всем восточном фланге НАТО», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России в Эстонии, чтобы выразить протест и вручить ему ноту о нарушении воздушной границы Эстонии.
За последнюю неделю воздушное пространство ряда стран НАТО было нарушено российской авиацией. Над территорией Румынии около часа находился российский ударный дрон. В то же время в Польше также поднялись истребители из-за вошедших на территорию Польши дронов, а населению дали предупреждение, которое действовало два часа. На западном побережье Латвии нашли обломки российского ударного дрона.
На прошлой неделе Польша и ее союзники в НАТО подняли истребители, чтобы сбить вошедшие в воздушное пространство Польши российские дроны. Это был первый подобный инцидент за время начавшейся три с половиной года назад войны в Украине.