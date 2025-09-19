Эстония будет добиваться консультаций по статье 4 НАТО из-за российских истребителей

По словам премьер-министра, подобный провокационный шаг со стороны России показывает, что развязанная хозяевами Кремля агрессивная война в Украине не идет желаемым образом и что их цель — отвлечь внимание и помощь от Украины, вынуждая страны НАТО сильнее сфокусироваться на защите своей территории. «Мы с союзниками должны добиться того, чтобы и Москва поняла, что мы не намерены реагировать на подобные нарушения с безразличием или в одиночестве. Этот инцидент вновь подтвердил, что миссия патрулирования союзников работает, а истребители НАТО быстро отреагировали на нарушение воздушной границы, но мы считаем необходимым из-за участившихся провокационных шагов России добиваться консультаций по статье 4 НАТО, чтобы обсудить дальнейшие шаги союзников», - сказал глава МИД Маргус Цахкна.