В Даугавпилсе продолжается спад рождаемости: это меняет планы по дошкольным учреждениям

В 2022/2023 учебном году дошкольные учреждения города посещали 4308 детей, в 2023/2024 учебном году их число уменьшилось на 6,7% и составило 4019, в 2024/2025 учебном году произошло дальнейшее уменьшение на 7,8% до 3705 детей. В текущем 2025/2026 учебном году общее число воспитанников дошкольных учреждений составляет 3518 человек, что на 5,1% меньше, чем год назад.