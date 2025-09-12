Президент: НАТО должно ускоренно приступить к реализации миссии по охране воздушного пространства Балтии

Президент подчеркнул важность визита главнокомандующего союзническими силами НАТО в Европе и одновременно командующего силами США в Европе Гринкевича в то время, когда Россия и Беларусь проводят активную фазу военных учений "Запад". Стороны обсудили принятые Латвией меры повышенной готовности, в том числе закрытие воздушного пространства в приграничной зоне, а также планируемые действия НАТО.